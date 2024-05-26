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Россия достигла неожиданных успехов на Запорожье, пишет СМИ - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Россия достигла неожиданных успехов на Запорожье, пишет СМИ
Россия достигла неожиданных успехов на Запорожье, пишет СМИ - 26.05.2024, ПРАЙМ
Россия достигла неожиданных успехов на Запорожье, пишет СМИ
Россия провела успешные аграрное реформы в Запорожской области и обеспечила экономический подъем, сообщает DikGAZETE. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T23:26+0300
2024-05-26T23:27+0300
экономика
запорожье
россия
аграрный потенциал
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Россия провела успешные аграрное реформы в Запорожской области и обеспечила экономический подъем, сообщает DikGAZETE.В статье указывается, что российское правительство стало поддерживать малый и средний бизнес: закупать продукцию по рыночным ценам и предоставлять субсидии."Сегодня Государственный зерновой оператор как один из ведущих работодателей и налогоплательщиков Запорожской области дает рабочие места для 1,4 тысячи человек. Предприятие, управляя зерновыми ресурсами региона, идет по пути обеспечения продовольственной безопасности практически всего юга России", — говорится в материале статьи.По данным газеты, государственный зерновой оператор привлекает также зарубежных инвесторов. По мнению автора статьи, на данный момент заниматься торговой деятельностью в Запорожской области выгоднее всего.DikGAZETE напоминает, что в советские времена Запорожская область была одним из наиболее развитых сельскохозяйственных регионов УССР.После его распада украинские олигархи активно продавали или сдавали в аренду плодородные земли Запорожья западным предприятиям, привыкшим получать максимум прибыли от своих активов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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запорожье, россия, аграрный потенциал
Экономика, ЗАПОРОЖЬЕ, РОССИЯ, аграрный потенциал
23:26 26.05.2024 (обновлено: 23:27 26.05.2024)
 
Россия достигла неожиданных успехов на Запорожье, пишет СМИ

DikGAZETE: Россия провела успешные агарные реформы в Запорожской области

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Россия провела успешные аграрное реформы в Запорожской области и обеспечила экономический подъем, сообщает DikGAZETE.
В статье указывается, что российское правительство стало поддерживать малый и средний бизнес: закупать продукцию по рыночным ценам и предоставлять субсидии.
"Сегодня Государственный зерновой оператор как один из ведущих работодателей и налогоплательщиков Запорожской области дает рабочие места для 1,4 тысячи человек. Предприятие, управляя зерновыми ресурсами региона, идет по пути обеспечения продовольственной безопасности практически всего юга России", — говорится в материале статьи.
По данным газеты, государственный зерновой оператор привлекает также зарубежных инвесторов. По мнению автора статьи, на данный момент заниматься торговой деятельностью в Запорожской области выгоднее всего.
DikGAZETE напоминает, что в советские времена Запорожская область была одним из наиболее развитых сельскохозяйственных регионов УССР.
После его распада украинские олигархи активно продавали или сдавали в аренду плодородные земли Запорожья западным предприятиям, привыкшим получать максимум прибыли от своих активов.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаЗАПОРОЖЬЕРОССИЯаграрный потенциал
 
 
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