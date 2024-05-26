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Саммит по Украине в Швейцарии провалился до его начала, заявили в Госдуме - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Саммит по Украине в Швейцарии провалился до его начала, заявили в Госдуме
Саммит по Украине в Швейцарии провалился до его начала, заявили в Госдуме - 26.05.2024, ПРАЙМ
Саммит по Украине в Швейцарии провалился до его начала, заявили в Госдуме
Планируемы в Швейцарии так называемый "саммит мира" провалился, не успев начаться, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T14:44+0300
2024-05-26T14:44+0300
политика
швейцария
россия
украина
леонид слуцкий
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Планируемы в Швейцарии так называемый "саммит мира" провалился, не успев начаться, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Саммит" в Швейцарии провалился, еще не начавшись… Швейцарская "мирная конференция" все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада. Чистой воды профанация с нелегитимным клоуном-марионеткой во главе", — написал он в своем Telegram-канале. По мнению Слуцкого, президент США Джо Байден вместо конференции в Швейцарии поедет в Лос-Анджелес собирать средства на предвыборную кампанию, Китай же признает проведение "мирных конференций" только при условии участия на равных и России, и Украины. Парламентарий считает, что Владимир Зеленский — это "узурпатор, потерявший законные основания называться президентом Украины". "И все его призывы — это лишь попытка "легитимизировать собственную нелегитимность" в глазах мирового сообщества", — подчеркнул слуцкий. Швейцария проведет 15-16 июня планирует провести конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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швейцария, россия, украина, леонид слуцкий
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, Леонид Слуцкий
14:44 26.05.2024
 
Саммит по Украине в Швейцарии провалился до его начала, заявили в Госдуме

Слуцкий: саммит по Украине в Швейцарии провалился, еще не начавшись

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Планируемы в Швейцарии так называемый "саммит мира" провалился, не успев начаться, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Саммит" в Швейцарии провалился, еще не начавшись… Швейцарская "мирная конференция" все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада. Чистой воды профанация с нелегитимным клоуном-марионеткой во главе", — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Слуцкого, президент США Джо Байден вместо конференции в Швейцарии поедет в Лос-Анджелес собирать средства на предвыборную кампанию, Китай же признает проведение "мирных конференций" только при условии участия на равных и России, и Украины.
Парламентарий считает, что Владимир Зеленский — это "узурпатор, потерявший законные основания называться президентом Украины".
"И все его призывы — это лишь попытка "легитимизировать собственную нелегитимность" в глазах мирового сообщества", — подчеркнул слуцкий.
Швейцария проведет 15-16 июня планирует провести конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
Зеленский заявил, что Байден стоит в стороне от саммита по Украине
12:27
 
ПолитикаШВЕЙЦАРИЯРОССИЯУКРАИНАЛеонид Слуцкий
 
 
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