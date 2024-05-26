https://1prime.ru/20240526/sammit-848522755.html

Саммит по Украине в Швейцарии провалился до его начала, заявили в Госдуме

Саммит по Украине в Швейцарии провалился до его начала, заявили в Госдуме - 26.05.2024, ПРАЙМ

Саммит по Украине в Швейцарии провалился до его начала, заявили в Госдуме

Планируемы в Швейцарии так называемый "саммит мира" провалился, не успев начаться, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T14:44+0300

2024-05-26T14:44+0300

2024-05-26T14:44+0300

политика

швейцария

россия

украина

леонид слуцкий

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Планируемы в Швейцарии так называемый "саммит мира" провалился, не успев начаться, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Саммит" в Швейцарии провалился, еще не начавшись… Швейцарская "мирная конференция" все больше превращается в очередной антироссийский шабаш коллективного Запада. Чистой воды профанация с нелегитимным клоуном-марионеткой во главе", — написал он в своем Telegram-канале. По мнению Слуцкого, президент США Джо Байден вместо конференции в Швейцарии поедет в Лос-Анджелес собирать средства на предвыборную кампанию, Китай же признает проведение "мирных конференций" только при условии участия на равных и России, и Украины. Парламентарий считает, что Владимир Зеленский — это "узурпатор, потерявший законные основания называться президентом Украины". "И все его призывы — это лишь попытка "легитимизировать собственную нелегитимность" в глазах мирового сообщества", — подчеркнул слуцкий. Швейцария проведет 15-16 июня планирует провести конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

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швейцария, россия, украина, леонид слуцкий