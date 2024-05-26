Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД объяснили, почему важно определить границы континентального шельфа - 26.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240526/shelf-848518297.html
В МИД объяснили, почему важно определить границы континентального шельфа
В МИД объяснили, почему важно определить границы континентального шельфа - 26.05.2024, ПРАЙМ
В МИД объяснили, почему важно определить границы континентального шельфа
Важность определения границ шельфа заключается в правах на разведку ресурсов, заявил в интервью РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T09:49+0300
2024-05-26T10:25+0300
экономика
континентальный шельф
https://cdnn.1prime.ru/img/82267/60/822676008_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b6f54f8fdc437f9c6f2e89d4a5d25c8a.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Важность определения границ шельфа заключается в правах на разведку ресурсов, заявил в интервью РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.Он напомнил, что континентальный шельф прибрежного государства – это пространство морского дна и его недра, простирающееся за пределы его территориального моря на определенное расстояние. По его словам, расстояние может быть ограничено либо 200 морскими милями, либо простираться на все протяжение естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка. Дипломат отметил, что "если сухопутная территория государства геологически продолжается в море под водой, то континентальный шельф будет заканчиваться там, где проходит подводная граница материка, если нет – то шельф будет заканчиваться на отметке 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря". Мусихин подчеркнул, что "континентальный шельф – это не территория государства, она заканчивается на внешней границе территориального моря"." По его словам, "в части континентального шельфа — это суверенные права на разведку и разработку его природных ресурсов, под ресурсами шельфа понимаются минеральные и другие неживые ресурсы дна и недр, а также "сидячие виды" живых организмов, например, крабы (то есть рыбные ресурсы, обитающие в водной толще, к их числу не относятся)".Дипломат также сообщил, что российская сторона работает над тем, чтобы участие наших специалистов в Комиссии по границам континентального шельфа продолжилось и дальше.Он пояснил, что комиссия по границам континентального шельфа – это орган, созданный в соответствии с приложением II к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Она состоит из 21 члена, которые должны быть специалистами в области геологии, геофизики или гидрографии."Эти представители выбираются государствами-участниками Конвенции из числа своих граждан на основе учета обеспечения справедливого географического представительства", — сказал он.По словам Мусихина, "российские эксперты участвовали в работе Комиссии с самого ее образования"."Вклад этих ученых в работу по отстаиванию интересов Российской Федерации на "расширенный" континентальный шельф нельзя переоценить",— подчеркнул он."К великому сожалению, Иван Федорович Глумов ушел из жизни в декабре 2023 года, не закончив очередной пятилетний срок, на который он был переизбран в состав Комиссии", - рассказал глава правового департамента МИД РФ. Он сообщил, что в настоящее время ведется работа над тем, чтобы "участие российских специалистов в деятельности Комиссии продолжалось и дальше". "Довыборы в этот орган состоятся в июне этого года в ходе совещания государств-участников Конвенции 1982 года", — заключил директор правового департамента российского МИД.
https://1prime.ru/20240526/arktika-848516130.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82267/60/822676008_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_528ac445c1ad0ce20474688cd640980e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
континентальный шельф
Экономика, континентальный шельф
09:49 26.05.2024 (обновлено: 10:25 26.05.2024)
 
В МИД объяснили, почему важно определить границы континентального шельфа

Мусихин объяснил важность определения границ шельфа правами на разведку ресурсов

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк" Арктическая экспедиция
 Арктическая экспедиция - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Важность определения границ шельфа заключается в правах на разведку ресурсов, заявил в интервью РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
Он напомнил, что континентальный шельф прибрежного государства – это пространство морского дна и его недра, простирающееся за пределы его территориального моря на определенное расстояние. По его словам, расстояние может быть ограничено либо 200 морскими милями, либо простираться на все протяжение естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка.
Дипломат отметил, что "если сухопутная территория государства геологически продолжается в море под водой, то континентальный шельф будет заканчиваться там, где проходит подводная граница материка, если нет – то шельф будет заканчиваться на отметке 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря".
Мусихин подчеркнул, что "континентальный шельф – это не территория государства, она заканчивается на внешней границе территориального моря"."
По его словам, "в части континентального шельфа — это суверенные права на разведку и разработку его природных ресурсов, под ресурсами шельфа понимаются минеральные и другие неживые ресурсы дна и недр, а также "сидячие виды" живых организмов, например, крабы (то есть рыбные ресурсы, обитающие в водной толще, к их числу не относятся)".
Дипломат также сообщил, что российская сторона работает над тем, чтобы участие наших специалистов в Комиссии по границам континентального шельфа продолжилось и дальше.
Он пояснил, что комиссия по границам континентального шельфа – это орган, созданный в соответствии с приложением II к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Она состоит из 21 члена, которые должны быть специалистами в области геологии, геофизики или гидрографии.
"Эти представители выбираются государствами-участниками Конвенции из числа своих граждан на основе учета обеспечения справедливого географического представительства", — сказал он.
По словам Мусихина, "российские эксперты участвовали в работе Комиссии с самого ее образования".
"Вклад этих ученых в работу по отстаиванию интересов Российской Федерации на "расширенный" континентальный шельф нельзя переоценить",— подчеркнул он.
"К великому сожалению, Иван Федорович Глумов ушел из жизни в декабре 2023 года, не закончив очередной пятилетний срок, на который он был переизбран в состав Комиссии", - рассказал глава правового департамента МИД РФ. Он сообщил, что в настоящее время ведется работа над тем, чтобы "участие российских специалистов в деятельности Комиссии продолжалось и дальше". "Довыборы в этот орган состоятся в июне этого года в ходе совещания государств-участников Конвенции 1982 года", — заключил директор правового департамента российского МИД.
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД
06:31
 
Экономикаконтинентальный шельф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала