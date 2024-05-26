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В МИД объяснили, почему важно определить границы континентального шельфа

В МИД объяснили, почему важно определить границы континентального шельфа - 26.05.2024, ПРАЙМ

В МИД объяснили, почему важно определить границы континентального шельфа

Важность определения границ шельфа заключается в правах на разведку ресурсов, заявил в интервью РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T09:49+0300

2024-05-26T09:49+0300

2024-05-26T10:25+0300

экономика

континентальный шельф

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Важность определения границ шельфа заключается в правах на разведку ресурсов, заявил в интервью РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.Он напомнил, что континентальный шельф прибрежного государства – это пространство морского дна и его недра, простирающееся за пределы его территориального моря на определенное расстояние. По его словам, расстояние может быть ограничено либо 200 морскими милями, либо простираться на все протяжение естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка. Дипломат отметил, что "если сухопутная территория государства геологически продолжается в море под водой, то континентальный шельф будет заканчиваться там, где проходит подводная граница материка, если нет – то шельф будет заканчиваться на отметке 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря". Мусихин подчеркнул, что "континентальный шельф – это не территория государства, она заканчивается на внешней границе территориального моря"." По его словам, "в части континентального шельфа — это суверенные права на разведку и разработку его природных ресурсов, под ресурсами шельфа понимаются минеральные и другие неживые ресурсы дна и недр, а также "сидячие виды" живых организмов, например, крабы (то есть рыбные ресурсы, обитающие в водной толще, к их числу не относятся)".Дипломат также сообщил, что российская сторона работает над тем, чтобы участие наших специалистов в Комиссии по границам континентального шельфа продолжилось и дальше.Он пояснил, что комиссия по границам континентального шельфа – это орган, созданный в соответствии с приложением II к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Она состоит из 21 члена, которые должны быть специалистами в области геологии, геофизики или гидрографии."Эти представители выбираются государствами-участниками Конвенции из числа своих граждан на основе учета обеспечения справедливого географического представительства", — сказал он.По словам Мусихина, "российские эксперты участвовали в работе Комиссии с самого ее образования"."Вклад этих ученых в работу по отстаиванию интересов Российской Федерации на "расширенный" континентальный шельф нельзя переоценить",— подчеркнул он."К великому сожалению, Иван Федорович Глумов ушел из жизни в декабре 2023 года, не закончив очередной пятилетний срок, на который он был переизбран в состав Комиссии", - рассказал глава правового департамента МИД РФ. Он сообщил, что в настоящее время ведется работа над тем, чтобы "участие российских специалистов в деятельности Комиссии продолжалось и дальше". "Довыборы в этот орган состоятся в июне этого года в ходе совещания государств-участников Конвенции 1982 года", — заключил директор правового департамента российского МИД.

https://1prime.ru/20240526/arktika-848516130.html

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континентальный шельф