https://1prime.ru/20240526/siluanov-848521754.html

Россия ответит тем же на конфискацию имущества и активов, заявил Силуанов

Россия ответит тем же на конфискацию имущества и активов, заявил Силуанов - 26.05.2024, ПРАЙМ

Россия ответит тем же на конфискацию имущества и активов, заявил Силуанов

Россия ответит тем же на конфискацию Западом своего имущества и активов, заявил глава Минфина Антон Силуанов. | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T13:45+0300

2024-05-26T13:45+0300

2024-05-26T13:45+0300

экономика

антон силуанов

замороженные российские активы

ответ

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия ответит тем же на конфискацию Западом своего имущества и активов, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Ранее на официальном интернет-портале правовой информации был размещен указ президента РФ, в соответствии с которым имущество США или связанных с ними лиц в России сможет быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации активов России или ЦБ РФ в США. Так, РФ и ЦБ вправе обращаться в суд при необоснованном лишении их прав на имущество в связи с решениями властей и судов США. Далее суд может принять решение об установлении такого факта и о компенсации ущерба. "Если у нас забирают наше имущество, это деньги, это те резервы, которые западные страны хотят либо забрать, либо использовать доходы от этих (активов - ред.), мы действуем абсолютно точно так же - забираем все те активы, которые есть у западных стран в России. Мы действуем абсолютно адекватно их решениям. Если они так действуют, мы точно так же. Не мы инициировали это дело, отвечаем такими же решениями, как и западные страны", - сказал Силуанов в комментарии, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина. "Будем смотреть, как будут поступать эти страны, и действовать как они, то есть, если будут конкретные решения и недружественные действия западных стран, мы будем тогда применять все механизмы, которые у нас есть, будем отвечать тем же", - ответил Силуанов на уточняющий вопрос, является ли указ превентивной мерой или же РФ уже действует в соответствии с документом. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://1prime.ru/20240524/aktivy-848503328.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, замороженные российские активы, ответ