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Россия производит снаряды в три раза быстрее партнеров Киева, сообщили СМИ

Россия производит снаряды в три раза быстрее партнеров Киева, сообщили СМИ - 26.05.2024, ПРАЙМ

Россия производит снаряды в три раза быстрее партнеров Киева, сообщили СМИ

Россия выпускает артснаряды примерно в три раза быстрее западных партнеров Киева. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T11:51+0300

2024-05-26T11:51+0300

2024-05-26T11:51+0300

вооружения

россия

артиллерия

производство снарядов

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия выпускает артснаряды примерно в три раза быстрее западных партнеров Киева. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на анализ консалтинговой компании Bain & Company. "Россия производит артиллерийские снаряды приблизительно в три раза быстрее чем западные союзники Украины и приблизительно в четверть цены (по сравнению с затратами на Западе — ред.)", — сказано в публикации на сайте телеканала. По прогнозам, в 2024 году в России может быть выпущено или восстановлено примерно 4,5 миллиона артиллерийских снарядов, в то время как европейские страны и США в целом произведут, как ожидается, приблизительно 1,3 миллионов. Кроме того, Россия также производит снаряды с меньшими затратами - если на Западе цена за одну единицу калибром 155 миллиметров составляет около четырех тысяч долларов и может значительно варьироваться в зависимости от страны, то в России, как утверждается, она приблизительно равна одной тысяче долларов за одну единицу калибром 152 миллиметра. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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россия, артиллерия, производство снарядов