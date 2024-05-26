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Песков оценил торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана
Песков оценил торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана - 26.05.2024, ПРАЙМ
Песков оценил торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана
Торгово-экономическое партнерство России и Узбекистана очень активно развивается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T22:00+0300
2024-05-26T22:00+0300
2024-05-26T22:00+0300
политика
россия
узбекистан
дмитрий песков
сотрудничество
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Торгово-экономическое партнерство России и Узбекистана очень активно развивается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин 26 мая прибыл в Узбекистан с государственным визитом."Это наш традиционный очень важный партнер в Средней Азии, страна близкая нам, страна, с которой у нас очень динамично развиваются торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество. Это одна из крупнейших среднеазиатских стран, которая играет очень большую роль здесь, в этом регионе", — отметил Песков в эфире Первого канала.Пресс-секретарь подчеркнул, что двух лидеров, Владимира Путина и Шавката Мирзиеева, очень добрые отношения. Важной составляющей является их неформальное общение, добавил он.Кроме этого, Песков заявил, что возможности трехстороннего сотрудничества Россия-Узбекистан-Казахстан широкие, Россия к ним открыта.
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россия, узбекистан, дмитрий песков, сотрудничество
Политика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Дмитрий Песков, сотрудничество
Песков оценил торгово-экономическое сотрудничество России и Узбекистана
Песков: экономическое сотрудничество России и Узбекистана динамично развивается
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Торгово-экономическое партнерство России и Узбекистана очень активно развивается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин 26 мая прибыл в Узбекистан с государственным визитом.
"Это наш традиционный очень важный партнер в Средней Азии, страна близкая нам, страна, с которой у нас очень динамично развиваются торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество. Это одна из крупнейших среднеазиатских стран, которая играет очень большую роль здесь, в этом регионе", — отметил Песков в эфире Первого канала.
Пресс-секретарь подчеркнул, что двух лидеров, Владимира Путина и Шавката Мирзиеева, очень добрые отношения. Важной составляющей является их неформальное общение, добавил он.
Кроме этого, Песков заявил, что возможности трехстороннего сотрудничества Россия-Узбекистан-Казахстан широкие, Россия к ним открыта.
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