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Аналитик назвал дату, когда ставки по вкладам могут заметно вырасти
Аналитик назвал дату, когда ставки по вкладам могут заметно вырасти - 26.05.2024, ПРАЙМ
Аналитик назвал дату, когда ставки по вкладам могут заметно вырасти
Банки пока не намерены массово повышать ставки по вкладам, но в случае повышения ключевой ставки после длительной паузы это весьма вероятно, рассказал агентству | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T02:02+0300
2024-05-26T02:02+0300
2024-05-26T02:02+0300
ставка банка россии
банковские вклады
ставки по вкладам
богдан зварич
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Банки пока не намерены массово повышать ставки по вкладам, но в случае повышения ключевой ставки после длительной паузы это весьма вероятно, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Зампред ЦБ Алексей Заботкин недавно обозначил тренд на максимально долгое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. До этого регулятор ужесточил сигнал на более продолжительный период сохранения таких условий. Однако ждать массового повышения банками ставок по вкладам пока рано.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Мы не отмечаем тренда на рост ставок по всему рынку. Отдельные кредитные организации на фоне ужесточения риторики регулятора и роста рисков дальнейшего подъема ключевой ставки действительно начали улучшать условия по вкладам”, - отметил он.Однако часто это касается не всех, а каких-то отдельных сроков, в рамках которых банк хочет привлечь дополнительную ликвидность и делает шаги, которые позволят обойти конкурентов в лице других кредитных организаций.Массовое повышение ставок при этом возможно, но произойдет лишь в случае, если регулятор действительно после длинной паузы продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики. “По нашему мнению, последние данные действительно способствуют отдалению начала цикла снижения ключевой ставки, однако не обязательно говорят в пользу ее подъема на ближайшем заседании регулятора”, - рассуждает Зварич.Скорее сохранится тенденция повышения ставок по отдельным срокам. При этом в случае, если регулятор на заседании 7 июня сохранит ставку и не будет ужесточать комментарии, консолидация ставок на текущих уровнях может продолжиться. С третьей декады декабря максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях топ-10 кредитных организаций находится чуть ниже 15% и удержится у данного значения, уверен аналитик.
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ставка банка россии, банковские вклады, ставки по вкладам, богдан зварич, эксклюзив
ставка Банка России, банковские вклады, ставки по вкладам, Богдан Зварич, Эксклюзив
Аналитик назвал дату, когда ставки по вкладам могут заметно вырасти
Аналитик Зварич: банки улучшают условия по вкладам, ожидая решения ЦБ 7 июня
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Банки пока не намерены массово повышать ставки по вкладам, но в случае повышения ключевой ставки после длительной паузы это весьма вероятно, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин недавно обозначил тренд на максимально долгое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. До этого регулятор ужесточил сигнал на более продолжительный период сохранения таких условий. Однако ждать массового повышения банками ставок по вкладам пока рано.
“Мы не отмечаем тренда на рост ставок по всему рынку. Отдельные кредитные организации на фоне ужесточения риторики регулятора и роста рисков дальнейшего подъема ключевой ставки действительно начали улучшать условия по вкладам”, - отметил он.
Однако часто это касается не всех, а каких-то отдельных сроков, в рамках которых банк хочет привлечь дополнительную ликвидность и делает шаги, которые позволят обойти конкурентов в лице других кредитных организаций.
Массовое повышение ставок при этом возможно, но произойдет лишь в случае, если регулятор действительно после длинной паузы продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики. “По нашему мнению, последние данные действительно способствуют отдалению начала цикла снижения ключевой ставки, однако не обязательно говорят в пользу ее подъема на ближайшем заседании регулятора”, - рассуждает Зварич.
Скорее сохранится тенденция повышения ставок по отдельным срокам. При этом в случае, если регулятор на заседании 7 июня сохранит ставку и не будет ужесточать комментарии, консолидация ставок на текущих уровнях может продолжиться. С третьей декады декабря максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях топ-10 кредитных организаций находится чуть ниже 15% и удержится у данного значения, уверен аналитик.
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