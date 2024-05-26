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Аналитик назвал дату, когда ставки по вкладам могут заметно вырасти

Аналитик назвал дату, когда ставки по вкладам могут заметно вырасти - 26.05.2024, ПРАЙМ

Аналитик назвал дату, когда ставки по вкладам могут заметно вырасти

Банки пока не намерены массово повышать ставки по вкладам, но в случае повышения ключевой ставки после длительной паузы это весьма вероятно, рассказал агентству | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T02:02+0300

2024-05-26T02:02+0300

2024-05-26T02:02+0300

ставка банка россии

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ставки по вкладам

богдан зварич

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Банки пока не намерены массово повышать ставки по вкладам, но в случае повышения ключевой ставки после длительной паузы это весьма вероятно, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Зампред ЦБ Алексей Заботкин недавно обозначил тренд на максимально долгое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. До этого регулятор ужесточил сигнал на более продолжительный период сохранения таких условий. Однако ждать массового повышения банками ставок по вкладам пока рано.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Мы не отмечаем тренда на рост ставок по всему рынку. Отдельные кредитные организации на фоне ужесточения риторики регулятора и роста рисков дальнейшего подъема ключевой ставки действительно начали улучшать условия по вкладам”, - отметил он.Однако часто это касается не всех, а каких-то отдельных сроков, в рамках которых банк хочет привлечь дополнительную ликвидность и делает шаги, которые позволят обойти конкурентов в лице других кредитных организаций.Массовое повышение ставок при этом возможно, но произойдет лишь в случае, если регулятор действительно после длинной паузы продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики. “По нашему мнению, последние данные действительно способствуют отдалению начала цикла снижения ключевой ставки, однако не обязательно говорят в пользу ее подъема на ближайшем заседании регулятора”, - рассуждает Зварич.Скорее сохранится тенденция повышения ставок по отдельным срокам. При этом в случае, если регулятор на заседании 7 июня сохранит ставку и не будет ужесточать комментарии, консолидация ставок на текущих уровнях может продолжиться. С третьей декады декабря максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях топ-10 кредитных организаций находится чуть ниже 15% и удержится у данного значения, уверен аналитик.

https://1prime.ru/20240517/stavka-848246345.html

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