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Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине
Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине - 26.05.2024, ПРАЙМ
Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине
Европе нужно поддерживать Киев до самого конца и быть готовым "к любому сценарию", отметил президент Франции Эммануэль Макрон. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T21:31+0300
2024-05-26T21:31+0300
политика
помощь украине
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 26 мая – ПРАЙМ. Европе нужно поддерживать Киев до самого конца и быть готовым "к любому сценарию", отметил президент Франции Эммануэль Макрон.Макрон 26 мая прибыл в ФРГ, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.Французский лидер обещал обговорить украинский вопрос на совместном (франко-германском) совете министров и совете обороны, который состоится 28 мая."Мы должны до самого конца помогать Украине сопротивляться, вооружать ее, обучать ее, поддерживать ее и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права", — указал Макрон на совместной пресс-конференции со Штайнмайером.Он отметил, что по итогам своего трехдневного визита в Германию хотел бы видеть "амбициозный план по обороне Украины", обороне и безопасности Европы с выстраиванием общих рамок этой безопасности, а также общий взгляд на рост, инновации и конкурентоспособность ЕС. Макрон заявлял, что не исключает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линии передовой и будет просьба со стороны Украины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, многократно указывал, что Берлин не хочет допускать эскалации конфликта на Украине.
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помощь украине, франция, эммануэль макрон, ес
Политика, помощь Украине, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ЕС
21:31 26.05.2024
 
Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине

Макрон: Европа должна до конца помогать Украине и быть готовой к любому сценарию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 26 мая – ПРАЙМ. Европе нужно поддерживать Киев до самого конца и быть готовым "к любому сценарию", отметил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон 26 мая прибыл в ФРГ, где встретился с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Французский лидер обещал обговорить украинский вопрос на совместном (франко-германском) совете министров и совете обороны, который состоится 28 мая.
"Мы должны до самого конца помогать Украине сопротивляться, вооружать ее, обучать ее, поддерживать ее и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права", — указал Макрон на совместной пресс-конференции со Штайнмайером.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон
19:13
Он отметил, что по итогам своего трехдневного визита в Германию хотел бы видеть "амбициозный план по обороне Украины", обороне и безопасности Европы с выстраиванием общих рамок этой безопасности, а также общий взгляд на рост, инновации и конкурентоспособность ЕС.
Макрон заявлял, что не исключает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линии передовой и будет просьба со стороны Украины.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, многократно указывал, что Берлин не хочет допускать эскалации конфликта на Украине.
 
Политикапомощь УкраинеФРАНЦИЯЭммануэль МакронЕС
 
 
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