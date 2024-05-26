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Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону

Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону - 26.05.2024, ПРАЙМ

Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону

Сухогруз прошел в несудоходный пролет подъемного железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T13:43+0300

2024-05-26T13:43+0300

2024-05-26T14:00+0300

происшествия

мост

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - ПРАЙМ. Сухогруз прошел в несудоходный пролет подъемного железнодорожного моста в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. По его словам, в результате отказа рулевого управления сухогруз с грузом металла на борту прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) железнодорожного моста. Он добавил, что пострадавших нет. В настоящее время судно отбуксировано к причалу, судовой ход не перекрыт. "Железнодорожные пути повреждений не имеют, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет", — сообщил представитель ведомства.Согласно информации западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, сухогруз, будучи в акватории реки Дон в Ростовской области, врезался в опору моста и оказался на мелководье. Характер повреждений на судне устанавливается.Отмечается, что следователи проводят осмотр места происшествия и комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех условий и причин произошедшего".В РЖД подтвердили что движение поездов через реку Дон в Ростове-на-Дону не прерывается, пострадавших нет.

https://1prime.ru/20240515/ssha-848218098.html

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мост