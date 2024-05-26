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В РФ ввели требования к организациям для управления водными беспилотниками - 26.05.2024, ПРАЙМ
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В РФ ввели требования к организациям для управления водными беспилотниками
В РФ ввели требования к организациям для управления водными беспилотниками - 26.05.2024, ПРАЙМ
В РФ ввели требования к организациям для управления водными беспилотниками
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, утверждающие требования для организаций, которые смогут по поручению судовладельцев управлять... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T10:21+0300
2024-05-26T10:21+0300
экономика
транспорт
россия
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, утверждающие требования для организаций, которые смогут по поручению судовладельцев управлять водными беспилотниками, сообщается на сайте кабмина. "Председателем правительства Михаилом Мишустиным подписаны постановления, утверждающие требования для организаций, которые смогут по поручению судовладельцев управлять водными беспилотниками", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие организации обязаны иметь свидетельство, подтверждающее их полномочия в области автономного судовождения, обеспечивать непрерывную работу и исправное техническое состояние средств связи, с помощью которых управляется безэкипажное судно. Также эти организации должны обеспечить работу внешнего экипажа, укомплектованного в соответствии с требованиями Кодекса внутреннего водного транспорта или Кодекса торгового мореплавания. Подписанные постановления, как отмечается, часть работы по реализации новых норм Кодекса торгового мореплавания РФ и других законодательных актов. Они были приняты в июле 2023 года. Этими изменениями в законодательство было введено понятие "автономное судно", а также регламентированы вопросы управления таким судном и особенности его эксплуатации. В настоящее время в России тестируется первое автономное научно-исследовательское судно – катамаран "Пионер-М", который был спущен на воду в 2021 году. Кроме того, отдельные устройства систем автономного судовождения проходят испытания на паромах "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский".
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транспорт, россия
Экономика, Транспорт, РОССИЯ
10:21 26.05.2024
 
В РФ ввели требования к организациям для управления водными беспилотниками

Кабмин утвердил требования к организациям для управления водными беспилотниками

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГород Саратов
Город Саратов - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, утверждающие требования для организаций, которые смогут по поручению судовладельцев управлять водными беспилотниками, сообщается на сайте кабмина.
"Председателем правительства Михаилом Мишустиным подписаны постановления, утверждающие требования для организаций, которые смогут по поручению судовладельцев управлять водными беспилотниками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие организации обязаны иметь свидетельство, подтверждающее их полномочия в области автономного судовождения, обеспечивать непрерывную работу и исправное техническое состояние средств связи, с помощью которых управляется безэкипажное судно. Также эти организации должны обеспечить работу внешнего экипажа, укомплектованного в соответствии с требованиями Кодекса внутреннего водного транспорта или Кодекса торгового мореплавания.
Подписанные постановления, как отмечается, часть работы по реализации новых норм Кодекса торгового мореплавания РФ и других законодательных актов. Они были приняты в июле 2023 года. Этими изменениями в законодательство было введено понятие "автономное судно", а также регламентированы вопросы управления таким судном и особенности его эксплуатации.
В настоящее время в России тестируется первое автономное научно-исследовательское судно – катамаран "Пионер-М", который был спущен на воду в 2021 году. Кроме того, отдельные устройства систем автономного судовождения проходят испытания на паромах "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский".
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