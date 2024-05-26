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США примут участие в "саммите мира" в Швейцарии в июне, пишет СМИ

США примут участие в "саммите мира" в Швейцарии в июне, пишет СМИ - 26.05.2024, ПРАЙМ

США примут участие в "саммите мира" в Швейцарии в июне, пишет СМИ

Соединенные Штаты будут участвовать в "саммите мира" в Швейцарии в июне, пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T18:47+0300

2024-05-26T18:47+0300

2024-05-26T18:47+0300

политика

сша

мирный саммит

швейцария

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты будут участвовать в "саммите мира" в Швейцарии в июне, пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.Ранее Владимир Зеленский призвал председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать конференцию "своим личным лидерством и участием". "Правительство США примет участие в международной мирной конференции в Швейцарии", — указывается в материале статьи. Ранее агентства Bloomberg сообщало, что Байден, скорее всего, не сможет участвовать, так как в это же время он должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая пройдет в Калифорнии.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности. Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира". Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам. По его словам, мирный процесс по Украине без России не имеет смысла. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, добавил он. Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации.

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сша

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сша, мирный саммит, швейцария