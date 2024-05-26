https://1prime.ru/20240526/ugroza-848522585.html

СМИ: страны Балтии пригрозили России

СМИ: страны Балтии пригрозили России - 26.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: страны Балтии пригрозили России

Балтийские страны серьезно предупредили Россию о том, что они введут армию на Украину, если российская армия продолжит продвижение, сообщает Spiegel. | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T14:33+0300

2024-05-26T14:33+0300

2024-05-26T14:33+0300

политика

балтия

российская угроза

предупреждение

украина

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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Балтийские страны серьезно предупредили Россию о том, что они введут армию на Украину, если российская армия продолжит продвижение, сообщает Spiegel. "Если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики - они сами введут войска на Украину", — указывается в статье.Уточняется, что в этом случае Североатлантический альянс станет участником конфликта.Журналисты издания добавляют, что власти стран Балтии сообщили об этом ФРГ на конференции Леннарта Мери в Таллине.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линии передовой и будет просьба со стороны Киева. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.

https://1prime.ru/20240526/zakharova-848515156.html

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балтия, российская угроза, предупреждение, украина