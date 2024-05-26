https://1prime.ru/20240526/volodin-848519496.html

Володин заявил о нелегитимности Зеленского

Володин заявил о нелегитимности Зеленского - 26.05.2024, ПРАЙМ

Володин заявил о нелегитимности Зеленского

Владимир Зеленский полностью перестал быть легитимным, у него прекратилось право выступать от имени Украины и любые соглашения с нелегитимным главой государства | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T10:57+0300

2024-05-26T10:57+0300

2024-05-26T10:57+0300

политика

вячеслав володин

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский полностью перестал быть легитимным, у него прекратилось право выступать от имени Украины и любые соглашения с нелегитимным главой государства недействительны и могут быть оспорены в будущем. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.Он также отметил, что отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть и с 21 мая Зеленский полностью утратил остатки своей псевдо-легитимности. Володин подчеркнул, что пятилетний срок полномочий Зеленского уже завершился, и какие-либо ссылки на военное положение противоречат конституции Украины. "Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы. Народ Украины — единственный источник власти в стране, который находится в заложниках у диктатора-марионетки. Это необходимо понимать всем: и внутри Украины, и за ее пределами. Прежде всего главам европейских государств", — отметил Володин. Кроме того, он выразил мнение, что главная причина отмены президентских выборов на Украине — страх Зеленского утратить власть. Володин подчеркнул, что Зеленский не вправе "объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства". Те, кто не знают закон, должны понимать, что это не освобождает их от ответственности", — рассказал он. По словам спикера ГД, Украина перестала существовать как правовое государство с 2014 года. "10 лет назад Вашингтон и Брюссель руками нацистов в Киеве провели кровавый государственный переворот. Руководящие посты заняли бандиты и нацисты. А тех, кто не соглашался с этим, бросали за решетку, убивали, заживо сжигали. Как итог этих лет на Украине: национальные интересы преданы, экономика разрушена, граждане лишены права влиять на свою жизнь, планировать своё будущее", — заключил Володин.

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вячеслав володин, владимир зеленский, украина