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Володин заявил о нелегитимности Зеленского - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Володин заявил о нелегитимности Зеленского
Володин заявил о нелегитимности Зеленского - 26.05.2024, ПРАЙМ
Володин заявил о нелегитимности Зеленского
Владимир Зеленский полностью перестал быть легитимным, у него прекратилось право выступать от имени Украины и любые соглашения с нелегитимным главой государства | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T10:57+0300
2024-05-26T10:57+0300
политика
вячеслав володин
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский полностью перестал быть легитимным, у него прекратилось право выступать от имени Украины и любые соглашения с нелегитимным главой государства недействительны и могут быть оспорены в будущем. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.Он также отметил, что отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть и с 21 мая Зеленский полностью утратил остатки своей псевдо-легитимности. Володин подчеркнул, что пятилетний срок полномочий Зеленского уже завершился, и какие-либо ссылки на военное положение противоречат конституции Украины. "Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы. Народ Украины — единственный источник власти в стране, который находится в заложниках у диктатора-марионетки. Это необходимо понимать всем: и внутри Украины, и за ее пределами. Прежде всего главам европейских государств", — отметил Володин. Кроме того, он выразил мнение, что главная причина отмены президентских выборов на Украине — страх Зеленского утратить власть. Володин подчеркнул, что Зеленский не вправе "объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства". Те, кто не знают закон, должны понимать, что это не освобождает их от ответственности", — рассказал он. По словам спикера ГД, Украина перестала существовать как правовое государство с 2014 года. "10 лет назад Вашингтон и Брюссель руками нацистов в Киеве провели кровавый государственный переворот. Руководящие посты заняли бандиты и нацисты. А тех, кто не соглашался с этим, бросали за решетку, убивали, заживо сжигали. Как итог этих лет на Украине: национальные интересы преданы, экономика разрушена, граждане лишены права влиять на свою жизнь, планировать своё будущее", — заключил Володин.
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вячеслав володин, владимир зеленский, украина
Политика, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, УКРАИНА
10:57 26.05.2024
 
Володин заявил о нелегитимности Зеленского

Володин: любые соглашения с Зеленским недействительны и могут быть оспорены

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский полностью перестал быть легитимным, у него прекратилось право выступать от имени Украины и любые соглашения с нелегитимным главой государства недействительны и могут быть оспорены в будущем. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть и с 21 мая Зеленский полностью утратил остатки своей псевдо-легитимности.
Володин подчеркнул, что пятилетний срок полномочий Зеленского уже завершился, и какие-либо ссылки на военное положение противоречат конституции Украины.
"Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы. Народ Украины — единственный источник власти в стране, который находится в заложниках у диктатора-марионетки. Это необходимо понимать всем: и внутри Украины, и за ее пределами. Прежде всего главам европейских государств", — отметил Володин.
Кроме того, он выразил мнение, что главная причина отмены президентских выборов на Украине — страх Зеленского утратить власть.
Володин подчеркнул, что Зеленский не вправе "объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства".
Те, кто не знают закон, должны понимать, что это не освобождает их от ответственности", — рассказал он.
По словам спикера ГД, Украина перестала существовать как правовое государство с 2014 года.
"10 лет назад Вашингтон и Брюссель руками нацистов в Киеве провели кровавый государственный переворот. Руководящие посты заняли бандиты и нацисты. А тех, кто не соглашался с этим, бросали за решетку, убивали, заживо сжигали. Как итог этих лет на Украине: национальные интересы преданы, экономика разрушена, граждане лишены права влиять на свою жизнь, планировать своё будущее", — заключил Володин.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
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ПолитикаВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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