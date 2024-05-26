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У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон - 26.05.2024, ПРАЙМ
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У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон
У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон - 26.05.2024, ПРАЙМ
У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон
У Европы никогда не было врагов, как сейчас, полагает президент Франции Эммануэль Макрон. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T19:13+0300
2024-05-26T19:14+0300
политика
франция
эммануэль макрон
ес
кризис
демократия
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ПАРИЖ, 26 мая – ПРАЙМ. У Европы никогда не было врагов, как сейчас, полагает президент Франции Эммануэль Макрон. "У нас никогда не было столько врагов внутри и снаружи. Мы проживаем экзистенциальный момент, когда наша Европа может умереть – я говорил об этом несколько недель назад", — отметил французский лидер на мероприятии в честь 75-летия конституции ФРГ в Берлине. По мнению Макрона, к этому привели конфликт на Украине и трудности, связанные с декарбонизацией экономикиУказывая на рост популярности националистических партий, Макрон заявил, что Европа в текущее время находится в кризисе демократии.Французский президент 26 мая, за две недели до выборов в Европарламент, начал трехдневный официальный визит в Германию для решения имеющиеся у ведущих экономик Евросоюза разногласия по важным темам таких, как оборона и энергетика.По информации недавнего опроса Elabe, французская крайне правая партия "Национальное объединение" лидирует на выборах в ЕП (33%), в то время как кандидат от партии действующей главы государства набирает лишь 15,5% голосов.
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франция, эммануэль макрон, ес, кризис, демократия
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ЕС, кризис, демократия
19:13 26.05.2024 (обновлено: 19:14 26.05.2024)
 
У Европы никогда не было столько врагов, как сейчас, заявил Макрон

Макрон: у Европы никогда не было столько внутренних и внешних врагов, как сейчас

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 26 мая – ПРАЙМ. У Европы никогда не было врагов, как сейчас, полагает президент Франции Эммануэль Макрон.
"У нас никогда не было столько врагов внутри и снаружи. Мы проживаем экзистенциальный момент, когда наша Европа может умереть – я говорил об этом несколько недель назад", — отметил французский лидер на мероприятии в честь 75-летия конституции ФРГ в Берлине.
По мнению Макрона, к этому привели конфликт на Украине и трудности, связанные с декарбонизацией экономики
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19 мая, 16:26
Указывая на рост популярности националистических партий, Макрон заявил, что Европа в текущее время находится в кризисе демократии.
Французский президент 26 мая, за две недели до выборов в Европарламент, начал трехдневный официальный визит в Германию для решения имеющиеся у ведущих экономик Евросоюза разногласия по важным темам таких, как оборона и энергетика.
По информации недавнего опроса Elabe, французская крайне правая партия "Национальное объединение" лидирует на выборах в ЕП (33%), в то время как кандидат от партии действующей главы государства набирает лишь 15,5% голосов.
 
ПолитикаФРАНЦИЯЭммануэль МакронЕСкризисдемократия
 
 
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