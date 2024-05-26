https://1prime.ru/20240526/zakharova-848515156.html

Захарова ответила на угрозы главы МИД Польши в адрес России

Захарова ответила на угрозы главы МИД Польши в адрес России - 26.05.2024, ПРАЙМ

Захарова ответила на угрозы главы МИД Польши в адрес России

Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следовало бы рассказать о роли США в подрывах "Северных потоков", ответила официальный представитель МИД... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T05:25+0300

2024-05-26T05:25+0300

2024-05-26T05:25+0300

политика

польша

россия

сво

северный поток-2

https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_df11d54b7d65af1ae8d4469cfd377dec.jpg

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следовало бы рассказать о роли США в подрывах "Северных потоков", ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова на его слова о возможной атаке Вашингтона на российские силы в зоне проведения спецоперации.Ранее глава польского МИД заявил, что Вашингтон якобы пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне СВО, если Россия вдруг применит там ядерное оружие. "Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах "Северных потоков" и роли Вашингтона в этом преступлении", — заявила Захарова "Известиям". Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

https://1prime.ru/20240523/polsha-848425717.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, россия, сво, северный поток-2