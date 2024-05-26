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Захарова ответила на угрозы главы МИД Польши в адрес России
Захарова ответила на угрозы главы МИД Польши в адрес России - 26.05.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на угрозы главы МИД Польши в адрес России
Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следовало бы рассказать о роли США в подрывах "Северных потоков", ответила официальный представитель МИД... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T05:25+0300
2024-05-26T05:25+0300
2024-05-26T05:25+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следовало бы рассказать о роли США в подрывах "Северных потоков", ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова на его слова о возможной атаке Вашингтона на российские силы в зоне проведения спецоперации.Ранее глава польского МИД заявил, что Вашингтон якобы пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне СВО, если Россия вдруг применит там ядерное оружие. "Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах "Северных потоков" и роли Вашингтона в этом преступлении", — заявила Захарова "Известиям". Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
https://1prime.ru/20240523/polsha-848425717.html
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польша, россия, сво, северный поток-2
Политика, ПОЛЬША, РОССИЯ, СВО, Северный поток-2
Захарова ответила на угрозы главы МИД Польши в адрес России
Захарова: Польше следует раскрыть участие США в подрыве "Северных потоков"
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следовало бы рассказать о роли США в подрывах "Северных потоков", ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова на его слова о возможной атаке Вашингтона на российские силы в зоне проведения спецоперации.
Ранее глава польского МИД заявил, что Вашингтон якобы пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне СВО, если Россия вдруг применит там ядерное оружие.
"Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах "Северных потоков" и роли Вашингтона в этом преступлении", — заявила Захарова "Известиям".
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет