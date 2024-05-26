Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова ответила на угрозы главы МИД Польши в адрес России - 26.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240526/zakharova-848515156.html
Захарова ответила на угрозы главы МИД Польши в адрес России
Захарова ответила на угрозы главы МИД Польши в адрес России - 26.05.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на угрозы главы МИД Польши в адрес России
Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следовало бы рассказать о роли США в подрывах "Северных потоков", ответила официальный представитель МИД... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T05:25+0300
2024-05-26T05:25+0300
политика
польша
россия
сво
северный поток-2
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_df11d54b7d65af1ae8d4469cfd377dec.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следовало бы рассказать о роли США в подрывах "Северных потоков", ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова на его слова о возможной атаке Вашингтона на российские силы в зоне проведения спецоперации.Ранее глава польского МИД заявил, что Вашингтон якобы пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне СВО, если Россия вдруг применит там ядерное оружие. "Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах "Северных потоков" и роли Вашингтона в этом преступлении", — заявила Захарова "Известиям". Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
https://1prime.ru/20240523/polsha-848425717.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_0f7ddeabbe554c1be12b697be3e6cd43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, россия, сво, северный поток-2
Политика, ПОЛЬША, РОССИЯ, СВО, Северный поток-2
05:25 26.05.2024
 
Захарова ответила на угрозы главы МИД Польши в адрес России

Захарова: Польше следует раскрыть участие США в подрыве "Северных потоков"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому следовало бы рассказать о роли США в подрывах "Северных потоков", ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова на его слова о возможной атаке Вашингтона на российские силы в зоне проведения спецоперации.
Ранее глава польского МИД заявил, что Вашингтон якобы пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне СВО, если Россия вдруг применит там ядерное оружие.
"Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах "Северных потоков" и роли Вашингтона в этом преступлении", — заявила Захарова "Известиям".
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет
23 мая, 07:28
 
ПолитикаПОЛЬШАРОССИЯСВОСеверный поток-2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала