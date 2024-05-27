https://1prime.ru/20240527/aeroporty-848579738.html

Сбитый под Москвой воздушный шар мало повлиял на работу аэропортов

Сбитый под Москвой воздушный шар мало повлиял на работу аэропортов - 27.05.2024, ПРАЙМ

Сбитый под Москвой воздушный шар мало повлиял на работу аэропортов

Аэропорты московского региона "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно на фоне уничтожения силами ПВО малоразмерного воздушного шара в Московской области,... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T22:09+0300

2024-05-27T22:09+0300

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экономика

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Аэропорты московского региона "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно на фоне уничтожения силами ПВО малоразмерного воздушного шара в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. Ранее об уничтожении воздушного шара сообщили в Минобороны РФ. "В период с 20.50 по 21.22 вводились временные ограничения на использование воздушного пространства. На расписание и режим работы аэропорта эти меры влияния не оказали", - рассказали в пресс-службе "Жуковского". "Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, без отклонений от расписания. Задержек рейсов на прилет и на вылет нет", - подтвердил представитель воздушной гавани.

https://1prime.ru/20240523/aeroport-848439149.html

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