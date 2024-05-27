https://1prime.ru/20240527/aeroporty-848579738.html
Сбитый под Москвой воздушный шар мало повлиял на работу аэропортов
Сбитый под Москвой воздушный шар мало повлиял на работу аэропортов - 27.05.2024, ПРАЙМ
Сбитый под Москвой воздушный шар мало повлиял на работу аэропортов
Аэропорты московского региона "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно на фоне уничтожения силами ПВО малоразмерного воздушного шара в Московской области,... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T22:09+0300
2024-05-27T22:09+0300
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экономика
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Аэропорты московского региона "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно на фоне уничтожения силами ПВО малоразмерного воздушного шара в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. Ранее об уничтожении воздушного шара сообщили в Минобороны РФ. "В период с 20.50 по 21.22 вводились временные ограничения на использование воздушного пространства. На расписание и режим работы аэропорта эти меры влияния не оказали", - рассказали в пресс-службе "Жуковского". "Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, без отклонений от расписания. Задержек рейсов на прилет и на вылет нет", - подтвердил представитель воздушной гавани.
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Сбитый под Москвой воздушный шар мало повлиял на работу аэропортов
"Жуковский" и "Домодедово" работают штатно на фоне уничтожения воздушного шара
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Аэропорты московского региона "Домодедово" и "Жуковский" работают штатно на фоне уничтожения силами ПВО малоразмерного воздушного шара в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
Ранее об уничтожении воздушного шара сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20.50 по 21.22 вводились временные ограничения на использование воздушного пространства. На расписание и режим работы аэропорта эти меры влияния не оказали", - рассказали в пресс-службе "Жуковского".
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"Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, без отклонений от расписания. Задержек рейсов на прилет и на вылет нет", - подтвердил представитель воздушной гавани.