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Россия и Узбекистан приняли документы о строительстве АЭС

Россия и Узбекистан приняли документы о строительстве АЭС - 27.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Узбекистан приняли документы о строительстве АЭС

Россия и Узбекистан приняли документы о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана АЭС, документами обменялись глава "Росатома" Алексей Лихачев и... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T15:30+0300

2024-05-27T15:30+0300

2024-05-27T15:30+0300

энергетика

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан приняли документы о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана АЭС, документами обменялись глава "Росатома" Алексей Лихачев и директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев.Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и карантина растений.В ходе пресс-конференции после переговоров президент России Владимир Путин заявил, что технологии, которые будут использоваться при строительстве АЭС в Узбекистане, отвечают самым строгим требованиям безопасности и охраны окружающей среды.Подписание документов открывает возможность для строительства маломощной АЭС и использования современных российских технологий в Узбекистане.

узбекистан

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россия, узбекистан