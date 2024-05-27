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Российские АЭС сократят выработку, сообщили в "Атомэнергопроме" - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Российские АЭС сократят выработку, сообщили в "Атомэнергопроме"
Российские АЭС сократят выработку, сообщили в "Атомэнергопроме" - 27.05.2024, ПРАЙМ
Российские АЭС сократят выработку, сообщили в "Атомэнергопроме"
Выработка электроэнергии атомными электростанциям в РФ по итогам 2024 года снизится до 214 миллиардов киловатт-часов с 217,4 миллиарда киловатт-часов годов... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T20:21+0300
2024-05-27T20:21+0300
энергетика
россия
аэс
выработка
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии атомными электростанциям в РФ по итогам 2024 года снизится до 214 миллиардов киловатт-часов с 217,4 миллиарда киловатт-часов годов ранее, произойдет это по объективной причине - вследствие плановой окончательной остановки энергоблока №2 Курской АЭС, следует из годового отчета АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли). "Выработка электроэнергии на АЭС в 2024 году запланирована в объеме 214,03 миллиарда киловатт-часов с учетом окончательного останова энергоблока №2 Курской АЭС с 31.01.2024 для вывода из эксплуатации", - говорится в отчете. В 2023 году все АЭС в России в совокупности выработали 217,4 миллиарда киловатт-часов. "Росатом" ранее прогнозировал такое плановое снижение объемов генерации вследствие вывода из эксплуатации. Сообщалось, что такая тенденция сохранится до 2027 года, когда начнет сказываться положительный эффект от планируемого в 2025 году пуска первого энергоблока станции замещения - Курской АЭС-2. После этого с вводом в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС совокупный объем генерации будет расти. В 2045 году этот показатель должен вырасти до 385 миллиардов киловатт-часов - это говорилось в презентации генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, представленной в феврале в Курчатовском институте. По словам Лихачева, эти 385 миллиардов киловатт-часов, по прогнозу, составят 25% от общего объема генерации в России в 2045 году, что необходимо во исполнение поручения президента России Владимира Путина о наращивании доли атомной генерации в РФ. Сейчас этот показатель составляет около 20%. "Росатом" до 2035 года должен построить в России 17 энергоблоков АЭС, чтобы решить задачу, поставленную главой государства, отмечал Лихачев.
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россия, аэс, выработка
Энергетика, РОССИЯ, АЭС, выработка
20:21 27.05.2024
 
Российские АЭС сократят выработку, сообщили в "Атомэнергопроме"

АЭП: АЭС в РФ снизят выработку до 214 млрд кВт-ч из-за остановки блока №2 КуАЭС

© Фото : Unsplash/Lukas LehotskyАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© Фото : Unsplash/Lukas Lehotsky
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии атомными электростанциям в РФ по итогам 2024 года снизится до 214 миллиардов киловатт-часов с 217,4 миллиарда киловатт-часов годов ранее, произойдет это по объективной причине - вследствие плановой окончательной остановки энергоблока №2 Курской АЭС, следует из годового отчета АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли).
"Выработка электроэнергии на АЭС в 2024 году запланирована в объеме 214,03 миллиарда киловатт-часов с учетом окончательного останова энергоблока №2 Курской АЭС с 31.01.2024 для вывода из эксплуатации", - говорится в отчете. В 2023 году все АЭС в России в совокупности выработали 217,4 миллиарда киловатт-часов.
"Росатом" ранее прогнозировал такое плановое снижение объемов генерации вследствие вывода из эксплуатации. Сообщалось, что такая тенденция сохранится до 2027 года, когда начнет сказываться положительный эффект от планируемого в 2025 году пуска первого энергоблока станции замещения - Курской АЭС-2. После этого с вводом в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС совокупный объем генерации будет расти.
В 2045 году этот показатель должен вырасти до 385 миллиардов киловатт-часов - это говорилось в презентации генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, представленной в феврале в Курчатовском институте.
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По словам Лихачева, эти 385 миллиардов киловатт-часов, по прогнозу, составят 25% от общего объема генерации в России в 2045 году, что необходимо во исполнение поручения президента России Владимира Путина о наращивании доли атомной генерации в РФ. Сейчас этот показатель составляет около 20%.
"Росатом" до 2035 года должен построить в России 17 энергоблоков АЭС, чтобы решить задачу, поставленную главой государства, отмечал Лихачев.
 
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