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Российские АЭС сократят выработку, сообщили в "Атомэнергопроме"

Российские АЭС сократят выработку, сообщили в "Атомэнергопроме" - 27.05.2024, ПРАЙМ

Российские АЭС сократят выработку, сообщили в "Атомэнергопроме"

Выработка электроэнергии атомными электростанциям в РФ по итогам 2024 года снизится до 214 миллиардов киловатт-часов с 217,4 миллиарда киловатт-часов годов... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T20:21+0300

2024-05-27T20:21+0300

2024-05-27T20:21+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии атомными электростанциям в РФ по итогам 2024 года снизится до 214 миллиардов киловатт-часов с 217,4 миллиарда киловатт-часов годов ранее, произойдет это по объективной причине - вследствие плановой окончательной остановки энергоблока №2 Курской АЭС, следует из годового отчета АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли). "Выработка электроэнергии на АЭС в 2024 году запланирована в объеме 214,03 миллиарда киловатт-часов с учетом окончательного останова энергоблока №2 Курской АЭС с 31.01.2024 для вывода из эксплуатации", - говорится в отчете. В 2023 году все АЭС в России в совокупности выработали 217,4 миллиарда киловатт-часов. "Росатом" ранее прогнозировал такое плановое снижение объемов генерации вследствие вывода из эксплуатации. Сообщалось, что такая тенденция сохранится до 2027 года, когда начнет сказываться положительный эффект от планируемого в 2025 году пуска первого энергоблока станции замещения - Курской АЭС-2. После этого с вводом в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС совокупный объем генерации будет расти. В 2045 году этот показатель должен вырасти до 385 миллиардов киловатт-часов - это говорилось в презентации генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, представленной в феврале в Курчатовском институте. По словам Лихачева, эти 385 миллиардов киловатт-часов, по прогнозу, составят 25% от общего объема генерации в России в 2045 году, что необходимо во исполнение поручения президента России Владимира Путина о наращивании доли атомной генерации в РФ. Сейчас этот показатель составляет около 20%. "Росатом" до 2035 года должен построить в России 17 энергоблоков АЭС, чтобы решить задачу, поставленную главой государства, отмечал Лихачев.

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россия, аэс, выработка