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На базе инженерного центра Airbus создана российская группа компаний - 27.05.2024, ПРАЙМ
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На базе инженерного центра Airbus создана российская группа компаний
На базе инженерного центра Airbus создана российская группа компаний - 27.05.2024, ПРАЙМ
На базе инженерного центра Airbus создана российская группа компаний
АФК "Система" создала на базе инженерного центра Airbus новую группу компаний ИКАР, в которую входят в том числе конструкторские бюро, испытательный центр и... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T20:57+0300
2024-05-27T20:59+0300
экономика
афк система
airbus
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. АФК "Система" создала на базе инженерного центра Airbus новую группу компаний ИКАР, в которую входят в том числе конструкторские бюро, испытательный центр и производство гражданских беспилотных авиационных систем, сообщили РИА Новости в холдинге. Согласно данным ЕГРЮЛ, АФК "Система" 25 мая учредила данную ГК с уставным капиталом в размере одного миллиарда рублей. Ее президентом стал Борис Богомолов - генеральный директор "Инженерного центра ИКАР". "Группа компаний ИКАР создана на базе инженерного центра Airbus в 2024 году. Это инженерно-производственный холдинг, который является центром разработки и производства авиационных систем и компонентов, а также экспертом в области выполнения инженерно-конструкторских работ на протяжении 20 лет. В составе группы компаний - конструкторские и инженерные бюро, испытательный центр и производство гражданских беспилотных авиационных систем, расположенное на территории ОЭЗ "Технополис-Москва", - сообщили в корпорации. Согласно информации на сайте, ИКАР был зарегистрирован в 2002 году как совместное предприятие одного из крупнейших в мире производителей коммерческих воздушных судов - Airbus и ГК "Каскол". С 2022 года единственным акционером ИКАР стала компания АФК "Система", а с прошлого года ИКАР начал проектирование и серийное производство беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения.Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
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афк система, airbus
Экономика, АФК Система, Airbus
20:57 27.05.2024 (обновлено: 20:59 27.05.2024)
 
На базе инженерного центра Airbus создана российская группа компаний

АФК "Система" создала группу компаний ИКАР на базе инженерного центра Airbus

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет в небе над Новосибирском
Самолет в небе над Новосибирском - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. АФК "Система" создала на базе инженерного центра Airbus новую группу компаний ИКАР, в которую входят в том числе конструкторские бюро, испытательный центр и производство гражданских беспилотных авиационных систем, сообщили РИА Новости в холдинге.
Согласно данным ЕГРЮЛ, АФК "Система" 25 мая учредила данную ГК с уставным капиталом в размере одного миллиарда рублей. Ее президентом стал Борис Богомолов - генеральный директор "Инженерного центра ИКАР".
"Группа компаний ИКАР создана на базе инженерного центра Airbus в 2024 году. Это инженерно-производственный холдинг, который является центром разработки и производства авиационных систем и компонентов, а также экспертом в области выполнения инженерно-конструкторских работ на протяжении 20 лет. В составе группы компаний - конструкторские и инженерные бюро, испытательный центр и производство гражданских беспилотных авиационных систем, расположенное на территории ОЭЗ "Технополис-Москва", - сообщили в корпорации.
Согласно информации на сайте, ИКАР был зарегистрирован в 2002 году как совместное предприятие одного из крупнейших в мире производителей коммерческих воздушных судов - Airbus и ГК "Каскол". С 2022 года единственным акционером ИКАР стала компания АФК "Система", а с прошлого года ИКАР начал проектирование и серийное производство беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения.
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ЭкономикаАФК СистемаAirbus
 
 
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