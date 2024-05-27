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На базе инженерного центра Airbus создана российская группа компаний

На базе инженерного центра Airbus создана российская группа компаний - 27.05.2024, ПРАЙМ

На базе инженерного центра Airbus создана российская группа компаний

АФК "Система" создала на базе инженерного центра Airbus новую группу компаний ИКАР, в которую входят в том числе конструкторские бюро, испытательный центр и... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T20:57+0300

2024-05-27T20:57+0300

2024-05-27T20:59+0300

экономика

афк система

airbus

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. АФК "Система" создала на базе инженерного центра Airbus новую группу компаний ИКАР, в которую входят в том числе конструкторские бюро, испытательный центр и производство гражданских беспилотных авиационных систем, сообщили РИА Новости в холдинге. Согласно данным ЕГРЮЛ, АФК "Система" 25 мая учредила данную ГК с уставным капиталом в размере одного миллиарда рублей. Ее президентом стал Борис Богомолов - генеральный директор "Инженерного центра ИКАР". "Группа компаний ИКАР создана на базе инженерного центра Airbus в 2024 году. Это инженерно-производственный холдинг, который является центром разработки и производства авиационных систем и компонентов, а также экспертом в области выполнения инженерно-конструкторских работ на протяжении 20 лет. В составе группы компаний - конструкторские и инженерные бюро, испытательный центр и производство гражданских беспилотных авиационных систем, расположенное на территории ОЭЗ "Технополис-Москва", - сообщили в корпорации. Согласно информации на сайте, ИКАР был зарегистрирован в 2002 году как совместное предприятие одного из крупнейших в мире производителей коммерческих воздушных судов - Airbus и ГК "Каскол". С 2022 года единственным акционером ИКАР стала компания АФК "Система", а с прошлого года ИКАР начал проектирование и серийное производство беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения.Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.

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афк система, airbus