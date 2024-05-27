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В Австралии признали, что закон не даст изъять россйиские активы

В Австралии признали, что закон не даст изъять россйиские активы - 27.05.2024, ПРАЙМ

В Австралии признали, что закон не даст изъять россйиские активы

Конституция Австралии не позволяет конфисковывать российские активы, заявил министр обороны страны Ричард Марлз. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T11:23+0300

2024-05-27T11:23+0300

2024-05-27T11:32+0300

австралия

замороженные российские активы

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ДЖАКАРТА, 27 мая - ПРАЙМ. Конституция Австралии не позволяет конфисковывать российские активы, заявил министр обороны страны Ричард Марлз."Существуют конституционные преграды, связанные с тем, чтобы просто перехватить (российские - ред.) активы и использовать их, но мы продолжаем их заморозку. И это делается в дополнение к существенным санкциям, которые мы ввели в отношении торговли… Таким образом, мы находимся в пределах того, что мы можем сделать по закону", - заявил министр в эфире австралийского телеканала ABC.Марлз также прокомментировал слова репортера телеканала о том, что замороженные российские активы в Австралии составляют примерно девять миллиардов долларов. По словам министра, настоящее число "значительно меньше, чем сообщается в средствах массовой информации".В апреле премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе также подтвердил, что в настоящее время Канберра юридически не имеет возможности конфисковать замороженные российские активы, однако страна будет продолжать находить пути давления на Россию. По данным австрийской газеты Sydney Morning Herald, действующий закон Австралии гласит, что при отмене санкций в будущем владельцы активов должны получить их обратно в полном объеме, плюс причитающиеся проценты, но за вычетом затрат на управление этими активами в течение периода санкций.

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австралия

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австралия, замороженные российские активы