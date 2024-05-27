https://1prime.ru/20240527/aktivy-848537181.html
В Австралии признали, что закон не даст изъять россйиские активы
В Австралии признали, что закон не даст изъять россйиские активы - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Австралии признали, что закон не даст изъять россйиские активы
Конституция Австралии не позволяет конфисковывать российские активы, заявил министр обороны страны Ричард Марлз. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:23+0300
2024-05-27T11:23+0300
2024-05-27T11:32+0300
австралия
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/78061/88/780618887_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_4776fcf778d0d20814f74e14823e8261.jpg
ДЖАКАРТА, 27 мая - ПРАЙМ. Конституция Австралии не позволяет конфисковывать российские активы, заявил министр обороны страны Ричард Марлз."Существуют конституционные преграды, связанные с тем, чтобы просто перехватить (российские - ред.) активы и использовать их, но мы продолжаем их заморозку. И это делается в дополнение к существенным санкциям, которые мы ввели в отношении торговли… Таким образом, мы находимся в пределах того, что мы можем сделать по закону", - заявил министр в эфире австралийского телеканала ABC.Марлз также прокомментировал слова репортера телеканала о том, что замороженные российские активы в Австралии составляют примерно девять миллиардов долларов. По словам министра, настоящее число "значительно меньше, чем сообщается в средствах массовой информации".В апреле премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе также подтвердил, что в настоящее время Канберра юридически не имеет возможности конфисковать замороженные российские активы, однако страна будет продолжать находить пути давления на Россию. По данным австрийской газеты Sydney Morning Herald, действующий закон Австралии гласит, что при отмене санкций в будущем владельцы активов должны получить их обратно в полном объеме, плюс причитающиеся проценты, но за вычетом затрат на управление этими активами в течение периода санкций.
https://1prime.ru/20240527/lyuksemburg-848529458.html
австралия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78061/88/780618887_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_3bb4c5064ad6937a3b51b3b861d14432.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, замороженные российские активы
АВСТРАЛИЯ, замороженные российские активы
В Австралии признали, что закон не даст изъять россйиские активы
Минобороны Австралии: конституция страны не позволяет конфисковывать российские активы
ДЖАКАРТА, 27 мая - ПРАЙМ. Конституция Австралии не позволяет конфисковывать российские активы, заявил министр обороны страны Ричард Марлз.
"Существуют конституционные преграды, связанные с тем, чтобы просто перехватить (российские - ред.) активы и использовать их, но мы продолжаем их заморозку. И это делается в дополнение к существенным санкциям, которые мы ввели в отношении торговли… Таким образом, мы находимся в пределах того, что мы можем сделать по закону", - заявил министр в эфире австралийского телеканала ABC.
Марлз также прокомментировал слова репортера телеканала о том, что замороженные российские активы в Австралии составляют примерно девять миллиардов долларов. По словам министра, настоящее число "значительно меньше, чем сообщается в средствах массовой информации".
В апреле премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе также подтвердил, что в настоящее время Канберра юридически не имеет возможности конфисковать замороженные российские активы, однако страна будет продолжать находить пути давления на Россию. По данным австрийской газеты Sydney Morning Herald, действующий закон Австралии гласит, что при отмене санкций в будущем владельцы активов должны получить их обратно в полном объеме, плюс причитающиеся проценты, но за вычетом затрат на управление этими активами в течение периода санкций.
Люксембургские власти ответили на требование Фридмана вернуть его активы