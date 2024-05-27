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Названы сроки проведения аукциона на месторождение титана "Америка"

Названы сроки проведения аукциона на месторождение титана "Америка" - 27.05.2024, ПРАЙМ

Названы сроки проведения аукциона на месторождение титана "Америка"

Аукцион на месторождение титана "Америка" в Мурманской области, поставленное на баланс в 2023 году, могут провести в 2026 году, его освоение зависит от... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T05:36+0300

2024-05-27T05:36+0300

2024-05-27T05:36+0300

экономика

добыча титана

минприроды рф

цветные металлы

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Аукцион на месторождение титана "Америка" в Мурманской области, поставленное на баланс в 2023 году, могут провести в 2026 году, его освоение зависит от завершения строительства инфраструктуры расположенного поблизости литиевого Колмозерского месторождения, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "Освоение месторождения "Америка" зависит от наличия инфраструктуры близ расположенного Колмозерского месторождения, на котором в ближайшее время завершится геологоразведка и начнутся работы по строительству необходимой инфраструктуры. По мнению Роснедр, оптимальный период вывода месторождения "Америка" на аукцион - 2026 год", - сказали в министерстве. Глава госкомиссии по запасам (ГКЗ) Игорь Шпуров сообщал РИА Новости в феврале, что месторождение "Америка" с запасами 894,6 тысячи тонн диоксида титана поставили на баланс в 2023 году. Во Всероссийском научно-исследовательском институте минерального сырья имени Н.М. Федоровского (ВИМС), в свою очередь, отмечали, что месторождение находится на ранней стадии изучения, поисковые и оценочные работы проводились в 2021-2023 годах. В Минприроды добавили, что по запасам титана Россия занимает второе место в мире. На январь 2023 года балансовые запасы оксида титана составили 580,3 миллиона тонн. В 2023 году, по предварительным данным, прирост балансовых запасов за вычетом добычи составил около 0,4 миллиона тонн - он был обеспечен постановкой на госбаланс "Америки". В 2024-2026 годах также планируется провести аукционы на участок "Восточный" месторождения Центральное в Тамбовской области, месторождение "Юго-Восточная Гремяха" в Мурманской области, "Тарское" в Омской области, участок "Верхне-Чинейский" в Забайкальском крае, участок "Анташейский" в Иркутской области, рассказали в министерстве. Все они также обладают ресурсами титана. "Титан входит в перечень дефицитных полезных ископаемых, а его продукты передела - в список продукции с высокой добавленной стоимостью, утвержденные распоряжением правительством России. Это позволит устанавливать пониженные размеры стартовых платежей на аукционы по дефицитным видам полезных ископаемых по отдельным поручениям президента страны", - заключили в Минприроды.

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добыча титана, минприроды рф, цветные металлы