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Самый прекрасный май продолжается: рубль растет

Самый прекрасный май продолжается: рубль растет - 27.05.2024, ПРАЙМ

Самый прекрасный май продолжается: рубль растет

В последний торговый день минувшей недели российская валюта продемонстрировала уверенный рост по отношению к основным валютам. Курс доллара США снизился на... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T09:46+0300

2024-05-27T09:46+0300

2024-05-27T09:46+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В последний торговый день минувшей недели российская валюта продемонстрировала уверенный рост по отношению к основным валютам. Курс доллара США снизился на 0,54% до 89,52 рубля, евро подешевел на 0,32% до 97,30 рубля, а китайский юань потерял 0,82%, опустившись до 12,28 рубля. В целом за неделю рубль укрепился к доллару на 1,57%, к евро - на 1,46%, к юаню - на 2,26%. Столь заметное усиление позиций рубля обусловлено рядом факторов. Ключевым драйвером послужили активные продажи валютной выручки экспортерами, которые готовились к пику налоговых платежей 28 мая. В единый день в бюджет требуется перечислить НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы и налог на прибыль. Дополнительную поддержку российской валюте оказали обязательные требования по продаже экспортной выручки, жесткие ограничения в денежно-кредитной политике Банка России, а также относительно высокие мировые цены на нефть, несмотря на их недавнее снижение. Пятничное ослабление американского доллара перед длинными выходными в США также сыграло на руку рублю. На рынке нефти в пятницу наблюдалась восходящая коррекция цен. Стоимость сорта Brent выросла на 0,79% до $82,11 за баррель. Подъему способствовало ослабление курса доллара США после публикации американской статистики. Инфляционные ожидания потребителей в США на 5-летнюю перспективу, измеряемые Мичиганским университетом, немного снизились в мае до 3,0% против прогнозных 3,1%. Это укрепило надежды инвесторов на возможное смягчение кредитно-денежной политики Федрезервом в ближайшие месяцы. Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, общее количество буровых установок в США за прошлую неделю сократилось на 4 единицы до 600 штук, при этом число нефтяных вышек осталось на прежнем уровне 497 единиц. На предстоящей 2 июня встрече в формате видеоконференции страны ОПЕК+ намерены обсудить эффективность действующей стратегии альянса. Согласно апрельскому отчету Международного энергетического агентства, участники соглашения в прошлом месяце добывали 34,48 млн баррелей нефти в сутки при установленном потолке в 33,97 млн баррелей с учетом добровольных сокращений некоторыми странами. Таким образом, в апреле ОПЕК+ превысила плановый уровень добычи на 510 тыс. баррелей ежедневно. По итогам грядущей встречи ожидается продление мер по ограничению нефтедобычи. Кроме того, 25 мая правительство Ирана одобрило план национальной нефтекомпании по наращиванию добычи на 400 тыс. баррелей в сутки до 4 млн баррелей. В понедельник, 27 мая утренние торги фьючерсами на нефть Brent стартовали вблизи $82,27 за баррель. В рамках коррекционного отскока не исключен рост цены до $83,50. Если быки сумеют закрепиться выше $84,30, то вероятность продолжения восходящей коррекции в направлении $87,30 существенно повысится. Опасения участников рынка, что Федрезерв будет в течение длительного времени сохранять ставки на высоком уровне, а также данные о росте запасов нефти в США стали причинами падения котировок в предыдущие торговые сессии. На Московской бирже в первые часы после открытия торги проходят спокойно. Курс доллара закрепился вблизи 89,60 рубля. После того, как на прошлой неделе он опустился ниже 90 рублей, вероятность дальнейшего ослабления американской валюты до 88,60 рубля значительно повысилась. Вместе с тем, уже в среду фактор налогового периода утратит свое влияние после пика платежей, что может оказать понижательное давление на рубль. Индекс Мосбиржи снизился на 1,34%, до 3396,50 п., индекс РТС - на 0,77%, до 1195,58 п. Укрепление рубля заставило многих инвесторов закрывать длинные позиции. Больше всех просели акции электроэнергетики, металлургов и нефтяных компаний, входящих в индексы Мосбиржи данных отраслей. Индекс Мосбиржи снижался до 3377 п. Если уровень 3380 не устоит, ждем усиления коррекции до 3310 п.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть