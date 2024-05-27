Важные дни для рынка акций

Индекс Мосбиржи не удержался за майские поддержки и спикировал на уровни начала апреля. За истекшую неделю было самое сильное падение рынка за последний год, с... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T09:53+0300
2024-05-27T09:53+0300
2024-05-27T09:54+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
?1716792840
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи не удержался за майские поддержки и спикировал на уровни начала апреля. За истекшую неделю было самое сильное падение рынка за последний год, с пика на -4%. Сейчас индекс как раз опускается на годовой восходящий тренд, и быкам его нужно удерживать. Ближайшие дни станут показательными.Сильнее рынка оказались акции ФосАгро (+1,3%). Сегодня ожидается отчетность, но, если не будет ясности по дивидендам, бумаги быстро потеряют вчерашние завоевания. Акции Аэрофлота шли против упавшего широкого рынка: +0,7%. Послезавтра там своя отчетность — компания справляется с санкциями, таргет 60 руб. может быть достигнут уже на днях.Слабее рынка — акции Сегежи (-5,2%). Инвесторы опасаются допэмиссии, курс обновляет абсолютные минимумы. Пока это рисковая инвестиция, сигналов к покупкам нет. Газпром (-1%) вновь упал, цена уже 133 руб., но здесь динамическая опора по историческим минимумам, вариант с высоким отскоком зреет.Рубль опять обновил максимумы с конца января, доллар слетел ниже 89,3. Все по плану. ЦБ держит ставку высокой, нормативы репатриации выручки экспортеров еще на год, бюджетное правило работает от продажи валюты, а налоговый период завершается лишь завтра. В моменте доллар может быть еще ниже, скажем к 88, и лишь потом его технический отскок. Но сильно выше 90 не ждем — попросту пока для этого нет причин.
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи не удержался за майские поддержки и спикировал на уровни начала апреля. За истекшую неделю было самое сильное падение рынка за последний год, с пика на -4%. Сейчас индекс как раз опускается на годовой восходящий тренд, и быкам его нужно удерживать. Ближайшие дни станут показательными.
Сильнее рынка оказались акции ФосАгро (+1,3%). Сегодня ожидается отчетность, но, если не будет ясности по дивидендам, бумаги быстро потеряют вчерашние завоевания. Акции Аэрофлота шли против упавшего широкого рынка: +0,7%. Послезавтра там своя отчетность — компания справляется с санкциями, таргет 60 руб. может быть достигнут уже на днях.
Слабее рынка — акции Сегежи (-5,2%). Инвесторы опасаются допэмиссии, курс обновляет абсолютные минимумы. Пока это рисковая инвестиция, сигналов к покупкам нет. Газпром (-1%) вновь упал, цена уже 133 руб., но здесь динамическая опора по историческим минимумам, вариант с высоким отскоком зреет.
Рубль опять обновил максимумы с конца января, доллар слетел ниже 89,3. Все по плану. ЦБ держит ставку высокой, нормативы репатриации выручки экспортеров еще на год, бюджетное правило работает от продажи валюты, а налоговый период завершается лишь завтра. В моменте доллар может быть еще ниже, скажем к 88, и лишь потом его технический отскок. Но сильно выше 90 не ждем — попросту пока для этого нет причин.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.