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Важные дни для рынка акций - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Важные дни для рынка акций
Важные дни для рынка акций - 27.05.2024, ПРАЙМ
Важные дни для рынка акций
Индекс Мосбиржи не удержался за майские поддержки и спикировал на уровни начала апреля. За истекшую неделю было самое сильное падение рынка за последний год, с... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T09:53+0300
2024-05-27T09:54+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
?1716792840
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи не удержался за майские поддержки и спикировал на уровни начала апреля. За истекшую неделю было самое сильное падение рынка за последний год, с пика на -4%. Сейчас индекс как раз опускается на годовой восходящий тренд, и быкам его нужно удерживать. Ближайшие дни станут показательными.Сильнее рынка оказались акции ФосАгро (+1,3%). Сегодня ожидается отчетность, но, если не будет ясности по дивидендам, бумаги быстро потеряют вчерашние завоевания. Акции Аэрофлота шли против упавшего широкого рынка: +0,7%. Послезавтра там своя отчетность — компания справляется с санкциями, таргет 60 руб. может быть достигнут уже на днях.Слабее рынка — акции Сегежи (-5,2%). Инвесторы опасаются допэмиссии, курс обновляет абсолютные минимумы. Пока это рисковая инвестиция, сигналов к покупкам нет. Газпром (-1%) вновь упал, цена уже 133 руб., но здесь динамическая опора по историческим минимумам, вариант с высоким отскоком зреет.Рубль опять обновил максимумы с конца января, доллар слетел ниже 89,3. Все по плану. ЦБ держит ставку высокой, нормативы репатриации выручки экспортеров еще на год, бюджетное правило работает от продажи валюты, а налоговый период завершается лишь завтра. В моменте доллар может быть еще ниже, скажем к 88, и лишь потом его технический отскок. Но сильно выше 90 не ждем — попросту пока для этого нет причин.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
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192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
09:53 27.05.2024 (обновлено: 09:54 27.05.2024)
 

Важные дни для рынка акций

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи не удержался за майские поддержки и спикировал на уровни начала апреля. За истекшую неделю было самое сильное падение рынка за последний год, с пика на -4%. Сейчас индекс как раз опускается на годовой восходящий тренд, и быкам его нужно удерживать. Ближайшие дни станут показательными.
Сильнее рынка оказались акции ФосАгро (+1,3%). Сегодня ожидается отчетность, но, если не будет ясности по дивидендам, бумаги быстро потеряют вчерашние завоевания. Акции Аэрофлота шли против упавшего широкого рынка: +0,7%. Послезавтра там своя отчетность — компания справляется с санкциями, таргет 60 руб. может быть достигнут уже на днях.
Слабее рынка — акции Сегежи (-5,2%). Инвесторы опасаются допэмиссии, курс обновляет абсолютные минимумы. Пока это рисковая инвестиция, сигналов к покупкам нет. Газпром (-1%) вновь упал, цена уже 133 руб., но здесь динамическая опора по историческим минимумам, вариант с высоким отскоком зреет.
Рубль опять обновил максимумы с конца января, доллар слетел ниже 89,3. Все по плану. ЦБ держит ставку высокой, нормативы репатриации выручки экспортеров еще на год, бюджетное правило работает от продажи валюты, а налоговый период завершается лишь завтра. В моменте доллар может быть еще ниже, скажем к 88, и лишь потом его технический отскок. Но сильно выше 90 не ждем — попросту пока для этого нет причин.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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