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Индия нарастила импорт аграрной продукции из России на 76 процентов

Индия нарастила импорт аграрной продукции из России на 76 процентов - 27.05.2024, ПРАЙМ

Индия нарастила импорт аграрной продукции из России на 76 процентов

Индия в январе-марте 2024 года нарастила импорт российской аграрной продукции на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 572 миллионов... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T11:19+0300

2024-05-27T11:19+0300

2024-05-27T11:19+0300

индия

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Индия в январе-марте 2024 года нарастила импорт российской аграрной продукции на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 572 миллионов долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ."По данным индийской таможни, в январе-марте 2024 года импорт Индии российской продукции АПК вырос на️ 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 572 миллионов долларов. В результате доля России в общем объеме импорта увеличилась с 4,2% до 7,1%", - говорится в сообщении.Отмечается, что по итогам первого квартала Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших поставщиков аграрной продукции в страну.Основными продуктами, закупаемыми в России, стали подсолнечное масло, горох, соевое масло и чечевица.

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индия, россия, апк