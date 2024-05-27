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ВТБ завершил аудит Объединенной судостроительной корпорации - 27.05.2024, ПРАЙМ
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ВТБ завершил аудит Объединенной судостроительной корпорации
ВТБ завершил аудит Объединенной судостроительной корпорации - 27.05.2024, ПРАЙМ
ВТБ завершил аудит Объединенной судостроительной корпорации
ВТБ завершил финансовый аудит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сейчас аудит верфей проводит контрольно-ревизионное управление Минфина РФ, сообщил | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T08:54+0300
2024-05-27T08:54+0300
экономика
втб
оск
аудит
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. ВТБ завершил финансовый аудит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сейчас аудит верфей проводит контрольно-ревизионное управление Минфина РФ, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. "Разобрались, свой аудит мы завершили. Сейчас аудит проводит и министерство финансов, контрольно-ревизионное управление", - сказал он в интервью изданию "Фонтанка". Костин добавил, что планируется модернизация трех больших верфей в Санкт-Петербурге. Обновление может начаться с дальнего от центра города предприятия - Северной верфи. "Планы уже намечены, но мне хочется сначала их утвердить в правительстве, у президента", - подчеркнул Костин. По его словам, в России существует потребность в строительстве новой верфи в европейской части страны. В конце марта статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщал, что ОСК изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад. Объединенная судостроительная корпорация – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент России подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
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втб, оск, аудит
Экономика, ВТБ, ОСК, аудит
08:54 27.05.2024
 
ВТБ завершил аудит Объединенной судостроительной корпорации

Костин: ВТБ завершил финансовый аудит Объединенной судостроительной корпорации

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. ВТБ завершил финансовый аудит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сейчас аудит верфей проводит контрольно-ревизионное управление Минфина РФ, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"Разобрались, свой аудит мы завершили. Сейчас аудит проводит и министерство финансов, контрольно-ревизионное управление", - сказал он в интервью изданию "Фонтанка".
Костин добавил, что планируется модернизация трех больших верфей в Санкт-Петербурге. Обновление может начаться с дальнего от центра города предприятия - Северной верфи. "Планы уже намечены, но мне хочется сначала их утвердить в правительстве, у президента", - подчеркнул Костин.
По его словам, в России существует потребность в строительстве новой верфи в европейской части страны.
В конце марта статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщал, что ОСК изучает возможность строительства нового судостроительного комплекса, рассматривает две территории, где он может располагаться: Дальний Восток и Северо-Запад.
Объединенная судостроительная корпорация – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент России подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет. Согласно документу, банку переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
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