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В России снизился параллельный импорт автомобилей - 27.05.2024, ПРАЙМ
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В России снизился параллельный импорт автомобилей
В России снизился параллельный импорт автомобилей - 27.05.2024, ПРАЙМ
В России снизился параллельный импорт автомобилей
Объем параллельного импорта автомобилей в Россию сократился в связи с приходом новых официальных брендов, в том числе из Китая, рассказали РИА Новости в... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:36+0300
2024-05-27T12:36+0300
авто
параллельный импорт
россия
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Объем параллельного импорта автомобилей в Россию сократился в связи с приходом новых официальных брендов, в том числе из Китая, рассказали РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). "По сравнению с предыдущим периодом сейчас резко сократился объем параллельного импорта. Это связано и с приходом официальных брендов после периода сильнейшего дефицита. Ведь из 60 брендов после начала спецоперации оставалось в России 14. А сейчас уже более трех десятков брендов пришли из того же Китая", - отметили в РОАД. В ассоциации добавили, что повышение пошлин, утилизационного сбора, изменения курса рубля в совокупности с отсутствием гарантийной поддержки производителя делают параллельный импорт невыгодным не только для дилера, но и для покупателей автомобилей. Ранее в совместном исследовании экспертов банка "Открытие" и компании "Автомаркетолог" отмечалось, что параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ идет на спад, об этом свидетельствует объем регистраций таких машин. Согласно данным экспертов, в апреле 2024 года на российском авторынке было зарегистрировано 147 тысяч новых легковых авто и легких коммерческих автомобилей, из них 11% пришлось на машины, ввезенные по параллельному импорту. В феврале доля таких авто составляла 16%, а в марте - 15%.
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авто, параллельный импорт, россия
Авто, параллельный импорт, РОССИЯ
12:36 27.05.2024
 
В России снизился параллельный импорт автомобилей

Дилеры: параллельный импорт авто в РФ снизился на фоне прихода новых официальных брендов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Объем параллельного импорта автомобилей в Россию сократился в связи с приходом новых официальных брендов, в том числе из Китая, рассказали РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
"По сравнению с предыдущим периодом сейчас резко сократился объем параллельного импорта. Это связано и с приходом официальных брендов после периода сильнейшего дефицита. Ведь из 60 брендов после начала спецоперации оставалось в России 14. А сейчас уже более трех десятков брендов пришли из того же Китая", - отметили в РОАД.
В ассоциации добавили, что повышение пошлин, утилизационного сбора, изменения курса рубля в совокупности с отсутствием гарантийной поддержки производителя делают параллельный импорт невыгодным не только для дилера, но и для покупателей автомобилей.
Ранее в совместном исследовании экспертов банка "Открытие" и компании "Автомаркетолог" отмечалось, что параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ идет на спад, об этом свидетельствует объем регистраций таких машин. Согласно данным экспертов, в апреле 2024 года на российском авторынке было зарегистрировано 147 тысяч новых легковых авто и легких коммерческих автомобилей, из них 11% пришлось на машины, ввезенные по параллельному импорту. В феврале доля таких авто составляла 16%, а в марте - 15%.
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