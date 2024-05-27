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Силы ПВО за ночь сбили 12 беспилотников над территорией России - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Силы ПВО за ночь сбили 12 беспилотников над территорией России
Силы ПВО за ночь сбили 12 беспилотников над территорией России - 27.05.2024, ПРАЙМ
Силы ПВО за ночь сбили 12 беспилотников над территорией России
Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотных летательных аппаратов над Брянской, Белгородской, Орловской... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T07:56+0300
2024-05-27T07:58+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотных летательных аппаратов над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что в течение прошедшей ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Ведомство сообщило, что дежурными средствами ПВО один беспилотник был уничтожен над территорией Брянской области, еще один над территорией Белгородской области, четыре БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области.
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пво, минобороны рф
Происшествия, ПВО, Минобороны РФ
07:56 27.05.2024 (обновлено: 07:58 27.05.2024)
 
Силы ПВО за ночь сбили 12 беспилотников над территорией России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 12 беспилотников над четырьмя регионами РФ

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк#Зенитные ракетные комплексы "Бук"
#Зенитные ракетные комплексы Бук - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотных летательных аппаратов над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в течение прошедшей ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.
Ведомство сообщило, что дежурными средствами ПВО один беспилотник был уничтожен над территорией Брянской области, еще один над территорией Белгородской области, четыре БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области.
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