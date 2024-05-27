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На Украине упростили связанные с производством боеприпасов процедуры - 27.05.2024, ПРАЙМ
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На Украине упростили связанные с производством боеприпасов процедуры
На Украине упростили связанные с производством боеприпасов процедуры - 27.05.2024, ПРАЙМ
На Украине упростили связанные с производством боеприпасов процедуры
Правительство Украины частично упростило процедуры, связанные с производством боеприпасов, в частности, приказ о допуске к эксплуатации снарядов для... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T08:41+0300
2024-05-27T08:41+0300
вооружения
украина
производство боеприпасов
снаряды
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Правительство Украины частично упростило процедуры, связанные с производством боеприпасов, в частности, приказ о допуске к эксплуатации снарядов для беспилотников теперь не нужен, сообщает в понедельник депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "Правительство частично упрощает процедуры, связанные с производством боеприпасов. Одна из ключевых новаций – установление уровня доходности для боеприпасов в размере до 25% от их себестоимости. Для боеприпасов для БПЛА (беспилотников – ред.) не нужен будет приказ о допуске к эксплуатации, а также упрощается процедура включения в реестр, необходимого для подписания госконтракта, для производителей стартовых двигателей для беспилотных систем и ракет", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Гетманцев 23 мая сообщал, что украинскому бюджету на военные нужды до конца года не хватает 300 миллиардов гривен (более 7,5 миллиарда долларов), перекрыть дефицит финансирования власти планируют за счет повышения налогов. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, производство боеприпасов, снаряды
Вооружения, УКРАИНА, производство боеприпасов, снаряды
08:41 27.05.2024
 
На Украине упростили связанные с производством боеприпасов процедуры

Депутат Рады: связанные с производством боеприпасов процедуры частично упростили

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Правительство Украины частично упростило процедуры, связанные с производством боеприпасов, в частности, приказ о допуске к эксплуатации снарядов для беспилотников теперь не нужен, сообщает в понедельник депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Правительство частично упрощает процедуры, связанные с производством боеприпасов. Одна из ключевых новаций – установление уровня доходности для боеприпасов в размере до 25% от их себестоимости. Для боеприпасов для БПЛА (беспилотников – ред.) не нужен будет приказ о допуске к эксплуатации, а также упрощается процедура включения в реестр, необходимого для подписания госконтракта, для производителей стартовых двигателей для беспилотных систем и ракет", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Гетманцев 23 мая сообщал, что украинскому бюджету на военные нужды до конца года не хватает 300 миллиардов гривен (более 7,5 миллиарда долларов), перекрыть дефицит финансирования власти планируют за счет повышения налогов.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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ВооруженияУКРАИНАпроизводство боеприпасовснаряды
 
 
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