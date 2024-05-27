https://1prime.ru/20240527/bolgariya-848545709.html
В Болгарии ответили на вопрос об отправке войск на Украину
В Болгарии ответили на вопрос об отправке войск на Украину - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Болгарии ответили на вопрос об отправке войск на Украину
Вопрос об отправке болгарских военных на территорию Украины не стоит на повестке дня, заявил глава технического правительства Болгарии Димитар Главчев после... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T14:03+0300
2024-05-27T14:03+0300
2024-05-27T14:04+0300
политика
болгария
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/43/842284303_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_10f64c5e03a3160ad1163aa51432ad84.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Вопрос об отправке болгарских военных на территорию Украины не стоит на повестке дня, заявил глава технического правительства Болгарии Димитар Главчев после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В столице страны Софии в эти дни проводится парламентская ассамблея НАТО. В ходе встречи Столтенберга с Главчевым и главой Минобороны Болгарии Атанасом Запряновым обсуждалась в основном ситуация на Украине. Главчев отметил, что альянс не просил о расширении военной помощи, а София придерживается решений парламента по этому вопросу. "Вопрос об отправке болгарских солдат на Украину - это типичный пример гибридной атаки и дезинформации. Такая тема никогда не обсуждалась в формате НАТО и не обсуждается сегодня. Пусть болгарские граждане будут спокойны. Вопрос об отправке болгарских солдат на Украину не стоит", - цитирует слова Главчева Болгарское национальное радио. Генсек НАТО поблагодарил Болгарию за участие в миссиях альянса и за размещение у себя боевой группы. Столтенберг добавил, что странам НАТО следует нарастить производство вооружений. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Немецкий журнал Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" ФРГ, что могут ввести войска на Украину, в случае если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.
https://1prime.ru/20240527/nato-848544725.html
болгария
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/43/842284303_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_71d0fce41ceb4d219901a69968a493a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, нато, украина
Политика, БОЛГАРИЯ, НАТО, УКРАИНА
В Болгарии ответили на вопрос об отправке войск на Украину
Премьер Болгарии Главчев: тема отправки наших солдат на Украину не обсуждается
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Вопрос об отправке болгарских военных на территорию Украины не стоит на повестке дня, заявил глава технического правительства Болгарии Димитар Главчев после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
В столице страны Софии в эти дни проводится парламентская ассамблея НАТО. В ходе встречи Столтенберга с Главчевым и главой Минобороны Болгарии Атанасом Запряновым обсуждалась в основном ситуация на Украине. Главчев отметил, что альянс не просил о расширении военной помощи, а София придерживается решений парламента по этому вопросу.
"Вопрос об отправке болгарских солдат на Украину - это типичный пример гибридной атаки и дезинформации. Такая тема никогда не обсуждалась в формате НАТО и не обсуждается сегодня. Пусть болгарские граждане будут спокойны. Вопрос об отправке болгарских солдат на Украину не стоит", - цитирует слова Главчева Болгарское национальное радио.
Генсек НАТО поблагодарил Болгарию за участие в миссиях альянса и за размещение у себя боевой группы. Столтенберг добавил, что странам НАТО следует нарастить производство вооружений.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Немецкий журнал Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" ФРГ, что могут ввести войска на Украину, в случае если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.
В НАТО заявили об отсутствии прямых угроз альянсу в Черноморском регионе