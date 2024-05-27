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Диетолог рассказала о безопасном количестве чашек чая в день
Диетолог рассказала о безопасном количестве чашек чая в день - 27.05.2024, ПРАЙМ
Диетолог рассказала о безопасном количестве чашек чая в день
В день можно выпивать не больше двух чашек чая. Об этом рассказала РИА Новости завотделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T06:13+0300
2024-05-27T06:13+0300
2024-05-27T06:57+0300
чай
кофе
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В день можно выпивать не больше двух чашек чая. Об этом рассказала РИА Новости завотделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова. По ее словам, рекомендуется пить не более двух чашек черного, либо зеленого чая в день. При этом можно пить травяной чай. Также она порекомендовала не злоупотреблять кофе. По мнению Волковой, при отсутствии противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта и других органов и систем лучше выпивать одну чашку кофе в день. При этом в вечернее время лучше отказаться от кофеиносодержащих напитков, так как они способны вызывать бессонницу, отметила эксперт. Волкова также сообщила, что даже здоровым людям стоит отказаться от сахаросодержащих напитков, пакетированных соков, газировки и добавления сахара в чай и кофе.
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чай, кофе
Диетолог рассказала о безопасном количестве чашек чая в день
Диетолог Волкова рекомендовала пить не более двух чашек чая в день
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В день можно выпивать не больше двух чашек чая. Об этом рассказала РИА Новости завотделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.
По ее словам, рекомендуется пить не более двух чашек черного, либо зеленого чая в день. При этом можно пить травяной чай.
Также она порекомендовала не злоупотреблять кофе. По мнению Волковой, при отсутствии противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта и других органов и систем лучше выпивать одну чашку кофе в день. При этом в вечернее время лучше отказаться от кофеиносодержащих напитков, так как они способны вызывать бессонницу, отметила эксперт.
Волкова также сообщила, что даже здоровым людям стоит отказаться от сахаросодержащих напитков, пакетированных соков, газировки и добавления сахара в чай и кофе.
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