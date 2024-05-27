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В Чехии пожаловались на усталость от конфликта на Украине
В Чехии пожаловались на усталость от конфликта на Украине - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Чехии пожаловались на усталость от конфликта на Украине
В Чехии наблюдается "определенная усталость" от конфликта на Украине, таким мнением поделился министр по европейским делам в правительстве страны Мартин... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T12:58+0300
2024-05-27T12:58+0300
2024-05-27T13:29+0300
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ПРАГА, 27 мая - ПРАЙМ. В Чехии наблюдается "определенная усталость" от конфликта на Украине, таким мнением поделился министр по европейским делам в правительстве страны Мартин Дворжак."Безусловно, не в положительном ключе. Есть определенная усталость от войны, и это проблема", — заметил он.По словам Дворжака, конфликт на Украине вызывает разногласия в Чехии, хотя большинство поддерживает Украину и позицию правительства. Он также выразил опасения по поводу влияния популизма, крайне правых сил и инфляции на предстоящие европейские выборы.Специальная военная операция России на Украине началась в феврале 2022 года, президент России Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, подвергающихся геноциду со стороны киевского режима.
https://1prime.ru/20240515/chekhiya-848178738.html
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Политика, ЧЕХИЯ, УКРАИНА, ЕС
В Чехии пожаловались на усталость от конфликта на Украине
Дворжак: в Чехии испытывают "определенную усталость" от конфликта на Украине
ПРАГА, 27 мая - ПРАЙМ. В Чехии наблюдается "определенная усталость" от конфликта на Украине, таким мнением поделился министр по европейским делам в правительстве страны Мартин Дворжак.
"Безусловно, не в положительном ключе. Есть определенная усталость от войны, и это проблема", — заметил он.
По словам Дворжака, конфликт на Украине вызывает разногласия в Чехии, хотя большинство поддерживает Украину и позицию правительства. Он также выразил опасения по поводу влияния популизма, крайне правых сил и инфляции на предстоящие европейские выборы.
Специальная военная операция России на Украине началась в феврале 2022 года, президент России Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, подвергающихся геноциду со стороны киевского режима.
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