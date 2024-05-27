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Вице-премьер Италии призвал остановить "опасного господина" Cтолтенберга - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Вице-премьер Италии призвал остановить "опасного господина" Cтолтенберга
Вице-премьер Италии призвал остановить "опасного господина" Cтолтенберга - 27.05.2024, ПРАЙМ
Вице-премьер Италии призвал остановить "опасного господина" Cтолтенберга
Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини призвал остановить генсека НАТО Йенса Столтенберга после его предложения разрешить... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:03+0300
2024-05-27T16:54+0300
политика
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини призвал остановить генсека НАТО Йенса Столтенберга после его предложения разрешить Киеву наносить удары по территории Российской Федерации западным оружием. При этом итальянский министр назвал генсека Североатлантического альянса "опасным господином". Видео его выступления опубликовала пресс-служба партии "Лига", которую возглавляет Сальвини.Ранее вице-премьер Италии Сальвини, который возглавляет партию "Лига", отметил, что глава НАТО после призывов к снятию ограничений на удары Украины западным оружием по объектам на территории Российской Федерации, обязан либо поправиться, либо извиниться, либо подать в отставку."Мне сообщили, что генеральный секретарь НАТО Столтенберг в Софии продолжает повторять, что итальянское и европейское оружие должно наносить удары и убивать в России, - сказал Сальвини. - Этот господин опасен, потому что разговоры о Третьей мировой войне, о западном, европейском и итальянском оружии, способном нанести удар и убивать внутри России, кажутся мне очень, очень опасными и безрассудными. Так пусть тот, кто может, его остановит".Вместе с тем министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни ранее отметил, что его страна не поддерживает удары Киева по территории Российской Федерации. Италия, как подчеркнул Таяни, поставляет Украине оружие, которое должно применяться внутри страны, и держит его под контролем.
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йенс столтенберг, нато
Политика, Йенс Столтенберг, НАТО
16:03 27.05.2024 (обновлено: 16:54 27.05.2024)
 
Вице-премьер Италии призвал остановить "опасного господина" Cтолтенберга

Вице-премьер Италии Сальвини: Cтолтенберг опасен, его нужно остановить

© РИА Новости . Михаил Маркив | Перейти в медиабанкПресс-конференция президента Украины П.Порошенко и генсека НАТО в Киеве
Пресс-конференция президента Украины П.Порошенко и генсека НАТО в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини призвал остановить генсека НАТО Йенса Столтенберга после его предложения разрешить Киеву наносить удары по территории Российской Федерации западным оружием.
При этом итальянский министр назвал генсека Североатлантического альянса "опасным господином". Видео его выступления опубликовала пресс-служба партии "Лига", которую возглавляет Сальвини.
Ранее вице-премьер Италии Сальвини, который возглавляет партию "Лига", отметил, что глава НАТО после призывов к снятию ограничений на удары Украины западным оружием по объектам на территории Российской Федерации, обязан либо поправиться, либо извиниться, либо подать в отставку.
"Мне сообщили, что генеральный секретарь НАТО Столтенберг в Софии продолжает повторять, что итальянское и европейское оружие должно наносить удары и убивать в России, - сказал Сальвини. - Этот господин опасен, потому что разговоры о Третьей мировой войне, о западном, европейском и итальянском оружии, способном нанести удар и убивать внутри России, кажутся мне очень, очень опасными и безрассудными. Так пусть тот, кто может, его остановит".
Вместе с тем министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни ранее отметил, что его страна не поддерживает удары Киева по территории Российской Федерации. Италия, как подчеркнул Таяни, поставляет Украине оружие, которое должно применяться внутри страны, и держит его под контролем.
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