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Спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в России вырос в 1,7 раза

Спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в России вырос в 1,7 раза - 27.05.2024, ПРАЙМ

Спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в России вырос в 1,7 раза

Спрос на закупку сервисов информационной безопасности в России в первом квартале 2024 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T06:31+0300

2024-05-27T06:31+0300

2024-05-27T06:31+0300

ddos-атаки

защита данных

облачный сервис

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Спрос на закупку сервисов информационной безопасности в России в первом квартале 2024 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на облачные сервисы защиты от DDoS-атак - в 1,7 раза, посчитали для РИА Новости специалисты "облака" МТС. "MTS Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что закупки российскими компаниями сервисов информационной безопасности в облаке MWS в первом квартале 2024 года выросли в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более всего увеличился спрос на услугу по защите от DDoS-атак. Закупки данного сервиса выросли более чем в 1,7 раза", - говорится в исследовании. Там добавили, что рост спроса на сервисы защиты от DDoS-атак связан с значительным увеличением числа и мощности таких атак. По данным аналитиков, в первом квартале 2024 года было зафиксировано в 1,5 раза больше DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков, чем за все второе полугодие прошлого года - свыше 6200. Еще одной причиной является желание компаний не только защититься от уже активной атаки, но и минимизировать бизнес-риски в случае наступления такого события в будущем. Также более чем в 1,5 раза вырос спрос на закупку услуг центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности, а на межсетевой экран уровня приложений - в 1,3 раза. По подсчетам специалистов, чаще всего свои IT-системы от DDoS-атак защищают компании из сферы услуг, на них приходится более трети всех пользователей сервиса оператора. При этом в 17% случаев защиту от DDoS-атак подключают компании из финансового сектора, в 12% - из сферы производства, 8% - из разработки. Также активно применяют данные сервисы предприятия из сфер оптовой и розничной торговли, медиа и транспорта.

https://1prime.ru/20240430/khakery-847810725.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ddos-атаки, защита данных, облачный сервис