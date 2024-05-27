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Спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в России вырос в 1,7 раза - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в России вырос в 1,7 раза
Спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в России вырос в 1,7 раза - 27.05.2024, ПРАЙМ
Спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в России вырос в 1,7 раза
Спрос на закупку сервисов информационной безопасности в России в первом квартале 2024 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T06:31+0300
2024-05-27T06:31+0300
ddos-атаки
защита данных
облачный сервис
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Спрос на закупку сервисов информационной безопасности в России в первом квартале 2024 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на облачные сервисы защиты от DDoS-атак - в 1,7 раза, посчитали для РИА Новости специалисты "облака" МТС. "MTS Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что закупки российскими компаниями сервисов информационной безопасности в облаке MWS в первом квартале 2024 года выросли в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более всего увеличился спрос на услугу по защите от DDoS-атак. Закупки данного сервиса выросли более чем в 1,7 раза", - говорится в исследовании. Там добавили, что рост спроса на сервисы защиты от DDoS-атак связан с значительным увеличением числа и мощности таких атак. По данным аналитиков, в первом квартале 2024 года было зафиксировано в 1,5 раза больше DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков, чем за все второе полугодие прошлого года - свыше 6200. Еще одной причиной является желание компаний не только защититься от уже активной атаки, но и минимизировать бизнес-риски в случае наступления такого события в будущем. Также более чем в 1,5 раза вырос спрос на закупку услуг центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности, а на межсетевой экран уровня приложений - в 1,3 раза. По подсчетам специалистов, чаще всего свои IT-системы от DDoS-атак защищают компании из сферы услуг, на них приходится более трети всех пользователей сервиса оператора. При этом в 17% случаев защиту от DDoS-атак подключают компании из финансового сектора, в 12% - из сферы производства, 8% - из разработки. Также активно применяют данные сервисы предприятия из сфер оптовой и розничной торговли, медиа и транспорта.
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ddos-атаки, защита данных, облачный сервис
DDos-атаки, защита данных, облачный сервис
06:31 27.05.2024
 
Спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в России вырос в 1,7 раза

МТС: спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак в РФ вырос в 1,7 раза за год

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкIT-специалист
IT-специалист - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Спрос на закупку сервисов информационной безопасности в России в первом квартале 2024 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на облачные сервисы защиты от DDoS-атак - в 1,7 раза, посчитали для РИА Новости специалисты "облака" МТС.
"MTS Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что закупки российскими компаниями сервисов информационной безопасности в облаке MWS в первом квартале 2024 года выросли в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более всего увеличился спрос на услугу по защите от DDoS-атак. Закупки данного сервиса выросли более чем в 1,7 раза", - говорится в исследовании.
Там добавили, что рост спроса на сервисы защиты от DDoS-атак связан с значительным увеличением числа и мощности таких атак. По данным аналитиков, в первом квартале 2024 года было зафиксировано в 1,5 раза больше DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков, чем за все второе полугодие прошлого года - свыше 6200. Еще одной причиной является желание компаний не только защититься от уже активной атаки, но и минимизировать бизнес-риски в случае наступления такого события в будущем.
Также более чем в 1,5 раза вырос спрос на закупку услуг центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности, а на межсетевой экран уровня приложений - в 1,3 раза.
По подсчетам специалистов, чаще всего свои IT-системы от DDoS-атак защищают компании из сферы услуг, на них приходится более трети всех пользователей сервиса оператора. При этом в 17% случаев защиту от DDoS-атак подключают компании из финансового сектора, в 12% - из сферы производства, 8% - из разработки. Также активно применяют данные сервисы предприятия из сфер оптовой и розничной торговли, медиа и транспорта.
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