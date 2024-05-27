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СМИ: Венгрия может заблокировать выделение Киеву доходы от активов РФ
СМИ: Венгрия может заблокировать выделение Киеву доходы от активов РФ - 27.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: Венгрия может заблокировать выделение Киеву доходы от активов РФ
Страны ЕС беспокоятся, что Венгрия может заблокировать использование доходов от замороженных российских активов, которые должны быть направлены на поддержку... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T16:04+0300
2024-05-27T16:04+0300
2024-05-27T16:54+0300
политика
венгрия
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замороженные российские активы
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БУДАПЕШТ, 27 мая - ПРАЙМ. Страны ЕС беспокоятся, что Венгрия может заблокировать использование доходов от замороженных российских активов, которые должны быть направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира, сообщает Politico."Будапешт может заблокировать использование прибылей, полученных от замороженных активов России, которые должны быть направлены через Европейский фонд мира", — говорится в материалах.Решение о выделении пяти миллиардов евро на финансирование военной помощи Украине было принято ЕС, но Венгрия продолжает блокировать выделение этой суммы.Будапешт также может заблокировать использование прибыли от замороженных активов России, что вызывает опасения ЕС. Внебюджетный Европейский фонд мира (EPF) был создан для предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности. Он имеет общий объем около 5,7 миллиарда евро, но большая часть средств уже выделена странам-членам ЕС для военной помощи Украине.
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венгрия, россия, ес, замороженные российские активы
Политика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, ЕС, замороженные российские активы
СМИ: Венгрия может заблокировать выделение Киеву доходы от активов РФ
Politico: в ЕС боятся, что Венгрия заблокирует передачу Киеву доходы от активов РФ
БУДАПЕШТ, 27 мая - ПРАЙМ. Страны ЕС беспокоятся, что Венгрия может заблокировать использование доходов от замороженных российских активов, которые должны быть направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира, сообщает Politico.
"Будапешт может заблокировать использование прибылей, полученных от замороженных активов России, которые должны быть направлены через Европейский фонд мира", — говорится в материалах.
Решение о выделении пяти миллиардов евро на финансирование военной помощи Украине было принято ЕС, но Венгрия продолжает блокировать выделение этой суммы.
Будапешт также может заблокировать использование прибыли от замороженных активов России, что вызывает опасения ЕС.
Внебюджетный Европейский фонд мира (EPF) был создан для предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности. Он имеет общий объем около 5,7 миллиарда евро, но большая часть средств уже выделена странам-членам ЕС для военной помощи Украине.
МИД Литвы обвинил Венгрию в блокировке решений ЕС по Украине