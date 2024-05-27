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Курс доллара в начале торгов вырос до 89,54 рубля

Курс доллара в начале торгов вырос до 89,54 рубля - 27.05.2024, ПРАЙМ

Курс доллара в начале торгов вырос до 89,54 рубля

Курс рубля в начале торгов снижается в парах с долларом и юанем, с евро пока сделок не было: американская валюта дорожает до 89,54 рубля, китайская - до 12,31... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T07:07+0300

2024-05-27T07:07+0300

2024-05-27T07:09+0300

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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается в парах с долларом и юанем, с евро пока сделок не было: американская валюта дорожает до 89,54 рубля, китайская - до 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 1 копейку, до 89,54 рубля, юаня - на 2 копейки, до 12,31 рубля.

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курсы валют, мосбиржа