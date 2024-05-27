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Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января - 27.05.2024, ПРАЙМ
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января
Курс рубля продолжает укрепляться: доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января, китайская снижается до 12,23 рубля, евро - до 96,66 рубля, следует из... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T10:18+0300
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает укрепляться: доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января, китайская снижается до 12,23 рубля, евро - до 96,66 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск снижается на 55 копеек, до 88,98 рубля, юань - на 7 копеек, до 12,23 рубля, евро - на 64 копеек, до 96,66 рубля.
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курсы валют, московская биржа, доллар сша
Экономика, Курсы валют, Московская биржа, Доллар США
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает укрепляться: доллар опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января, китайская снижается до 12,23 рубля, евро - до 96,66 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск снижается на 55 копеек, до 88,98 рубля, юань - на 7 копеек, до 12,23 рубля, евро - на 64 копеек, до 96,66 рубля.
В ЦБ заявили о росте доли кредитования компаний в дружественных валютах