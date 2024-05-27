https://1prime.ru/20240527/dollar-848577438.html

Доллар заметно подешевел

Доллар заметно подешевел - 27.05.2024, ПРАЙМ

Доллар заметно подешевел

Рубль по итогам торгов понедельника ощутимо вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,62 рубля, 12,18 рубля | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T19:35+0300

2024-05-27T19:35+0300

2024-05-27T19:35+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника ощутимо вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,62 рубля, 12,18 рубля и 96,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 91 копейку, до 88,62 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,18 рубля, евро – на 1,02 рубля, до 96,28 рубля.

https://1prime.ru/20240527/valyuta-848567124.html

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мосбиржа, доллар