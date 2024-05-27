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Доллар заметно подешевел - 27.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240527/dollar-848577438.html
Доллар заметно подешевел
Доллар заметно подешевел - 27.05.2024, ПРАЙМ
Доллар заметно подешевел
Рубль по итогам торгов понедельника ощутимо вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,62 рубля, 12,18 рубля | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T19:35+0300
2024-05-27T19:35+0300
экономика
мосбиржа
доллар
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника ощутимо вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,62 рубля, 12,18 рубля и 96,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 91 копейку, до 88,62 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,18 рубля, евро – на 1,02 рубля, до 96,28 рубля.
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мосбиржа, доллар
Экономика, Мосбиржа, доллар
19:35 27.05.2024
 
Доллар заметно подешевел

Мосбиржа: доллар подешевел до 88,62 рубля, юань – до 12,18 рубля

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника ощутимо вырос к доллару, юаню и евро: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 88,62 рубля, 12,18 рубля и 96,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 91 копейку, до 88,62 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,18 рубля, евро – на 1,02 рубля, до 96,28 рубля.
Денежные купюры США и банковские карты международных платежных систем VISA - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Доллар США может показать падение по итогам месяца впервые с января
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