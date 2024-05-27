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Костин рассказал о "драках" за каждый иностранный актив России - 27.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240527/draka-848547287.html
Костин рассказал о "драках" за каждый иностранный актив России
Костин рассказал о "драках" за каждый иностранный актив России - 27.05.2024, ПРАЙМ
Костин рассказал о "драках" за каждый иностранный актив России
В настоящее время интерес у инвесторов вызывает любой актив, который поступает в продажу из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. Об этом в... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T14:37+0300
2024-05-27T14:50+0300
экономика
втб
андрей костин
замороженные российские активы
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В настоящее время интерес у инвесторов вызывает любой актив, который поступает в продажу из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. Об этом в интервью изданию "Фонтанка" рассказал глава ВТБ Андрей Костин. "За него [актив] идет драка. Есть эффективные государственные предприятия, есть неэффективные частные. Из частных тоже вынимали деньги",— сказал Костин. В 2022 году, по некоторым данным, что в России находится 288 миллиардов долларов активов западных компаний. К концу 2023 года эта сумма сократилась до 215 миллиардов. 25 апреля 2023-го президент Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. Эта мера стала ответом на аналогичные действия в отношении российских предприятий за рубежом.В конце мая заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния рассказал о миллионе заявок, оставленных российскими инвесторами в рамках обмена замороженных иностранных активов. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физлиц-резидентов будет производиться в рублях со счетов типа "С". Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года.
https://1prime.ru/20240524/investory-848486610.html
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втб, андрей костин, замороженные российские активы
Экономика, ВТБ, Андрей Костин, замороженные российские активы
14:37 27.05.2024 (обновлено: 14:50 27.05.2024)
 
Костин рассказал о "драках" за каждый иностранный актив России

Костин заявил о "драках" за каждый иностранный актив России

© РИА Новости . Игорь Руссак | Перейти в медиабанк#Президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин на банковском конгрессе в Санкт-Петербурге
#Президент-председатель правления ПАО Банк ВТБ Андрей Костин на банковском конгрессе в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В настоящее время интерес у инвесторов вызывает любой актив, который поступает в продажу из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. Об этом в интервью изданию "Фонтанка" рассказал глава ВТБ Андрей Костин.
"За него [актив] идет драка. Есть эффективные государственные предприятия, есть неэффективные частные. Из частных тоже вынимали деньги",— сказал Костин.
В 2022 году, по некоторым данным, что в России находится 288 миллиардов долларов активов западных компаний. К концу 2023 года эта сумма сократилась до 215 миллиардов. 25 апреля 2023-го президент Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. Эта мера стала ответом на аналогичные действия в отношении российских предприятий за рубежом.
В конце мая заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния рассказал о миллионе заявок, оставленных российскими инвесторами в рамках обмена замороженных иностранных активов. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физлиц-резидентов будет производиться в рублях со счетов типа "С". Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
ЦБ оценил число заявок, поданных в рамках обмена замороженных активов
24 мая, 15:14
 
ЭкономикаВТБАндрей Костинзамороженные российские активы
 
 
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