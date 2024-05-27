https://1prime.ru/20240527/draka-848547287.html

Костин рассказал о "драках" за каждый иностранный актив России

Костин рассказал о "драках" за каждый иностранный актив России - 27.05.2024, ПРАЙМ

Костин рассказал о "драках" за каждый иностранный актив России

В настоящее время интерес у инвесторов вызывает любой актив, который поступает в продажу из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. Об этом в... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T14:37+0300

2024-05-27T14:37+0300

2024-05-27T14:50+0300

экономика

втб

андрей костин

замороженные российские активы

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. В настоящее время интерес у инвесторов вызывает любой актив, который поступает в продажу из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. Об этом в интервью изданию "Фонтанка" рассказал глава ВТБ Андрей Костин. "За него [актив] идет драка. Есть эффективные государственные предприятия, есть неэффективные частные. Из частных тоже вынимали деньги",— сказал Костин. В 2022 году, по некоторым данным, что в России находится 288 миллиардов долларов активов западных компаний. К концу 2023 года эта сумма сократилась до 215 миллиардов. 25 апреля 2023-го президент Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. Эта мера стала ответом на аналогичные действия в отношении российских предприятий за рубежом.В конце мая заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния рассказал о миллионе заявок, оставленных российскими инвесторами в рамках обмена замороженных иностранных активов. Выкуп нерезидентами иностранных ценных бумаг у физлиц-резидентов будет производиться в рублях со счетов типа "С". Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года.

https://1prime.ru/20240524/investory-848486610.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, андрей костин, замороженные российские активы