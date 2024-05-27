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В Киеве пожаловались на непригодные для конфликта БПЛА от союзников

В Киеве пожаловались на непригодные для конфликта БПЛА от союзников - 27.05.2024, ПРАЙМ

В Киеве пожаловались на непригодные для конфликта БПЛА от союзников

Союзники Киева предоставляют непригодные для условий конфликта на Украине беспилотники, заявил порталу Euractiv заместитель министра цифровой трансформации... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T14:40+0300

2024-05-27T14:40+0300

2024-05-27T15:13+0300

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украина

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Союзники Киева предоставляют непригодные для условий конфликта на Украине беспилотники, заявил порталу Euractiv заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков."Мы получаем мало дронов от стран-союзников, которые по-настоящему пригодны для реальных условий на Украине", — сообщил он.По словам Борнякова, украинские дроны нуждаются в доработке, и ВСУ не хватает боеприпасов и оборудования. Он добавил, что Украина разработала свои собственные системы распознавания с использованием искусственного интеллекта в области военных целей.Западные СМИ ранее сообщали о том, что российские войска успешно используют средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего устройства Starlink на украинской территории становятся неработоспособными.

https://1prime.ru/20240527/vengriya-848540846.html

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украина, запад