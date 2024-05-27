Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве пожаловались на непригодные для конфликта БПЛА от союзников - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240527/dron-848547679.html
В Киеве пожаловались на непригодные для конфликта БПЛА от союзников
В Киеве пожаловались на непригодные для конфликта БПЛА от союзников - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Киеве пожаловались на непригодные для конфликта БПЛА от союзников
Союзники Киева предоставляют непригодные для условий конфликта на Украине беспилотники, заявил порталу Euractiv заместитель министра цифровой трансформации... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T14:40+0300
2024-05-27T15:13+0300
вооружения
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Союзники Киева предоставляют непригодные для условий конфликта на Украине беспилотники, заявил порталу Euractiv заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков."Мы получаем мало дронов от стран-союзников, которые по-настоящему пригодны для реальных условий на Украине", — сообщил он.По словам Борнякова, украинские дроны нуждаются в доработке, и ВСУ не хватает боеприпасов и оборудования. Он добавил, что Украина разработала свои собственные системы распознавания с использованием искусственного интеллекта в области военных целей.Западные СМИ ранее сообщали о том, что российские войска успешно используют средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего устройства Starlink на украинской территории становятся неработоспособными.
https://1prime.ru/20240527/vengriya-848540846.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0bcdae1c2f1faf5b9aff463aa6cbd5fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад
Вооружения, УКРАИНА, ЗАПАД
14:40 27.05.2024 (обновлено: 15:13 27.05.2024)
 
В Киеве пожаловались на непригодные для конфликта БПЛА от союзников

Борняков: Запад поставляет Киеву непригодные для конфликта беспилотники

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Союзники Киева предоставляют непригодные для условий конфликта на Украине беспилотники, заявил порталу Euractiv заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.
"Мы получаем мало дронов от стран-союзников, которые по-настоящему пригодны для реальных условий на Украине", — сообщил он.
По словам Борнякова, украинские дроны нуждаются в доработке, и ВСУ не хватает боеприпасов и оборудования. Он добавил, что Украина разработала свои собственные системы распознавания с использованием искусственного интеллекта в области военных целей.
Западные СМИ ранее сообщали о том, что российские войска успешно используют средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего устройства Starlink на украинской территории становятся неработоспособными.
Будапешт - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
В Бельгии пожаловались, что Венгрия блокирует выделение новых средств Киеву
12:21
 
ВооруженияУКРАИНАЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала