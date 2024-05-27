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На Украине зафиксирован дефицит в энергосистеме большую часть суток

На Украине зафиксирован дефицит в энергосистеме большую часть суток - 27.05.2024, ПРАЙМ

На Украине зафиксирован дефицит в энергосистеме большую часть суток

Дефицит в энергосистеме Украины зафиксирован большую часть суток, привлекается помощь из пяти стран, сообщает в понедельник национальная энергетическая компания | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T11:20+0300

2024-05-27T11:20+0300

2024-05-27T11:20+0300

энергетика

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Дефицит в энергосистеме Украины зафиксирован большую часть суток, привлекается помощь из пяти стран, сообщает в понедельник национальная энергетическая компания "Укрэнерго"."В энергосистеме дефицит большую часть суток. Сегодня лимиты на потребление электроэнергии действуют во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 6.00 до 24.00... При превышении лимитов потребления, облэнерго могут применять графики почасовых отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.По данным "Укрэнерго", в течение суток электроэнергия импортируется из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии. "Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", - подчеркнули в компании.Как сообщает министерство энергетики Украины, 26 мая к энергосистеме после планового ремонта подключен атомный блок одной из АЭС. При этом несколько атомных блоков готовятся к выходу в ремонт. О какой именно электростанции идет речь, не уточняется.Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.

https://1prime.ru/20240527/nato-848535207.html

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украина, укрэнерго