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ЕС резко нарастил закупки железа, стали и алюминия из России

ЕС резко нарастил закупки железа, стали и алюминия из России - 27.05.2024, ПРАЙМ

ЕС резко нарастил закупки железа, стали и алюминия из России

Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, в основном это произошло благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии,... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T05:06+0300

2024-05-27T05:06+0300

2024-05-27T05:06+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, в основном это произошло благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Так, Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, нарастив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении - до 328 миллионов евро. Это стало максимумом с мая 2023 года, когда страны объединения закупили этих металлов на 369 миллионов евро. Главным покупателем стала Бельгия, которая за первый месяц весны нарастила закупки в 3,5 раза - до 130,5 миллиона евро. Это стало крупнейшей закупкой для страны с июня 2022 года. Италия нарастила закупки на четверть - до 85 миллионов евро, а Дания - на 30%, до 35,1 миллиона евро. В пятерку крупнейших покупателей также входят Чехия (23 миллиона евро) и Нидерланды (20 миллионов евро). Одновременно Венгрия возобновила покупки после четырехмесячного перерыва, закупив железа и стали на 13,7 миллиона евро. В то же время поставки алюминия выросли на 29% месяц к месяцу - до 91,4 миллиона евро, что стало максимумом с октября прошлого года. Прирост произошел за счет наращивания покупок Германией - впятеро, до 22,4 миллиона евро. Также активно наращивали импорт Испания (+69%) и Польша (+21%).

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