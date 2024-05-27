Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС резко нарастил закупки железа, стали и алюминия из России - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240527/es-848526670.html
ЕС резко нарастил закупки железа, стали и алюминия из России
ЕС резко нарастил закупки железа, стали и алюминия из России - 27.05.2024, ПРАЙМ
ЕС резко нарастил закупки железа, стали и алюминия из России
Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, в основном это произошло благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии,... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T05:06+0300
2024-05-27T05:06+0300
экономика
ес
россия
сталь
алюминий
https://cdnn.1prime.ru/img/76778/55/767785509_0:143:1500:987_1920x0_80_0_0_5b60ff6de2c9ffd4e3f808be4a93d832.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, в основном это произошло благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Так, Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, нарастив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении - до 328 миллионов евро. Это стало максимумом с мая 2023 года, когда страны объединения закупили этих металлов на 369 миллионов евро. Главным покупателем стала Бельгия, которая за первый месяц весны нарастила закупки в 3,5 раза - до 130,5 миллиона евро. Это стало крупнейшей закупкой для страны с июня 2022 года. Италия нарастила закупки на четверть - до 85 миллионов евро, а Дания - на 30%, до 35,1 миллиона евро. В пятерку крупнейших покупателей также входят Чехия (23 миллиона евро) и Нидерланды (20 миллионов евро). Одновременно Венгрия возобновила покупки после четырехмесячного перерыва, закупив железа и стали на 13,7 миллиона евро. В то же время поставки алюминия выросли на 29% месяц к месяцу - до 91,4 миллиона евро, что стало максимумом с октября прошлого года. Прирост произошел за счет наращивания покупок Германией - впятеро, до 22,4 миллиона евро. Также активно наращивали импорт Испания (+69%) и Польша (+21%).
https://1prime.ru/20240513/ukraina-848103296.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76778/55/767785509_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0550895ac01ddb440e4a03372f23e921.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, россия, сталь, алюминий
Экономика, ЕС, РОССИЯ, сталь, алюминий
05:06 27.05.2024
 
ЕС резко нарастил закупки железа, стали и алюминия из России

РИА Новости: ЕС в марте резко нарастил закупки железа, стали, алюминия из России

© fotolia.com / Pavel LosevskyАлюминий
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© fotolia.com / Pavel Losevsky
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, в основном это произошло благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.
Так, Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, нарастив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении - до 328 миллионов евро. Это стало максимумом с мая 2023 года, когда страны объединения закупили этих металлов на 369 миллионов евро.
Главным покупателем стала Бельгия, которая за первый месяц весны нарастила закупки в 3,5 раза - до 130,5 миллиона евро. Это стало крупнейшей закупкой для страны с июня 2022 года. Италия нарастила закупки на четверть - до 85 миллионов евро, а Дания - на 30%, до 35,1 миллиона евро. В пятерку крупнейших покупателей также входят Чехия (23 миллиона евро) и Нидерланды (20 миллионов евро).
Одновременно Венгрия возобновила покупки после четырехмесячного перерыва, закупив железа и стали на 13,7 миллиона евро.
В то же время поставки алюминия выросли на 29% месяц к месяцу - до 91,4 миллиона евро, что стало максимумом с октября прошлого года. Прирост произошел за счет наращивания покупок Германией - впятеро, до 22,4 миллиона евро. Также активно наращивали импорт Испания (+69%) и Польша (+21%).
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
ЕС частично перешел к "экономике войны", заявили в ЕК
13 мая, 11:23
 
ЭкономикаЕСРОССИЯстальалюминий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала