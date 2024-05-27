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Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против России и ситуацию на Украине
Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против России и ситуацию на Украине - 27.05.2024, ПРАЙМ
Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против России и ситуацию на Украине
Главы МИД стран-членов ЕС съедутся в Брюссель на очередное заседание Совета, в ходе которого будет традиционно обсуждаться конфликт на Украине, а по итогам... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T05:46+0300
2024-05-27T05:46+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов ЕС съедутся в Брюссель на очередное заседание Совета, в ходе которого будет традиционно обсуждаться конфликт на Украине, а по итогам встречи планируется утвердить новый санкционный режим против России. Ранее новые юридические рамки для расширения санкций против РФ утвердили постпреды стран ЕС. Высокопоставленный европейский представитель рассказал журналистам перед встречей глав МИД, что речь идет о санкциях против лиц, которые, как считает Брюссель, нарушают права человека внутри РФ. "Будет утвержден новый санкционный режим по нарушениям прав человека внутри РФ, а также список лиц, которые попадут в него", — сообщил еврочиновник. Главы МИД стран ЕС в ходе встречи 27 мая также обсудят 14-й пакет антироссийских санкций, находящийся пока на этапе согласования и планируемый к утверждению в июне. При обсуждении ситуации на Украине министры иностранных дел традиционно коснутся необходимости продолжать поддержку Киева, выслушают главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который расскажет о ситуации в стране и потребностях Киева. Еще одной темой встречи станет ситуация в Грузии в свете споров вокруг закона об иноагентах. Так, министры обсудят меры, которые можно принять против Грузии, являющейся официальным кандидатом на членство в ЕС. Ранее европейские представители заявляли, что данный закон является препятствием на европейском интеграционном пути Грузии. В повестке дня встречи также значится ситуация на Ближнем Востоке. Совет глав МИД ЕС для переговоров по этой теме примет делегацию из пяти глав внешнеполитических ведомств арабских стран, а также главу Лиги арабских государств. Во второй половине дня в Брюсселе состоится восьмая ежегодная конференция стран-доноров Сирии, на которую уже традиционно не приглашают представителей официального Дамаска.
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ес, санкции против рф, украина
Политика, ЕС, санкции против РФ, УКРАИНА
Главы МИД ЕС обсудят новые санкции против России и ситуацию на Украине
Главы МИД ЕС 27 мая обсудят новые антироссийские санкции и ситуацию на Украине
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов ЕС съедутся в Брюссель на очередное заседание Совета, в ходе которого будет традиционно обсуждаться конфликт на Украине, а по итогам встречи планируется утвердить новый санкционный режим против России.
Ранее новые юридические рамки для расширения санкций против РФ утвердили постпреды стран ЕС. Высокопоставленный европейский представитель рассказал журналистам перед встречей глав МИД, что речь идет о санкциях против лиц, которые, как считает Брюссель, нарушают права человека внутри РФ. "Будет утвержден новый санкционный режим по нарушениям прав человека внутри РФ, а также список лиц, которые попадут в него", — сообщил еврочиновник.
Главы МИД стран ЕС в ходе встречи 27 мая также обсудят 14-й пакет антироссийских санкций, находящийся пока на этапе согласования и планируемый к утверждению в июне.
При обсуждении ситуации на Украине министры иностранных дел традиционно коснутся необходимости продолжать поддержку Киева, выслушают главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который расскажет о ситуации в стране и потребностях Киева.
Еще одной темой встречи станет ситуация в Грузии в свете споров вокруг закона об иноагентах. Так, министры обсудят меры, которые можно принять против Грузии, являющейся официальным кандидатом на членство в ЕС. Ранее европейские представители заявляли, что данный закон является препятствием на европейском интеграционном пути Грузии.
В повестке дня встречи также значится ситуация на Ближнем Востоке. Совет глав МИД ЕС для переговоров по этой теме примет делегацию из пяти глав внешнеполитических ведомств арабских стран, а также главу Лиги арабских государств.
Во второй половине дня в Брюсселе состоится восьмая ежегодная конференция стран-доноров Сирии, на которую уже традиционно не приглашают представителей официального Дамаска.
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