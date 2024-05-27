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Президент Эстонии пригрозил поставить Россию на колени - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Президент Эстонии пригрозил поставить Россию на колени
Президент Эстонии пригрозил поставить Россию на колени - 27.05.2024, ПРАЙМ
Президент Эстонии пригрозил поставить Россию на колени
Таллин сделает все возможное, чтобы поставить Москву на колени, заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle. | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T07:33+0300
2024-05-27T07:35+0300
политика
эстония
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Таллин сделает все возможное, чтобы поставить Москву на колени, заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle."Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию &lt;…&gt; на колени", — сказал он.Эстонский лидер также отметил, что считает возможным проведение переговоров по Украине только после военного поражения России. Карис добавил, что сейчас Киеву требуется не введение военного контингента НАТО, а поставки западных вооружений.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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эстония, украина, россия
Политика, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ
07:33 27.05.2024 (обновлено: 07:35 27.05.2024)
 
Президент Эстонии пригрозил поставить Россию на колени

Президент Эстонии Карис: Таллин сделает все, чтобы поставить Россию на колени

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Таллин сделает все возможное, чтобы поставить Москву на колени, заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle.
"Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию <…> на колени", — сказал он.
Эстонский лидер также отметил, что считает возможным проведение переговоров по Украине только после военного поражения России.
Карис добавил, что сейчас Киеву требуется не введение военного контингента НАТО, а поставки западных вооружений.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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