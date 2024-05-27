Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме ответили на угрозы президента Эстонии поставить Россию на колени - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240527/estoniya-848544385.html
В Госдуме ответили на угрозы президента Эстонии поставить Россию на колени
В Госдуме ответили на угрозы президента Эстонии поставить Россию на колени - 27.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме ответили на угрозы президента Эстонии поставить Россию на колени
Угрозы поставить Россию на колени странно слышать от Эстонии — страны, которая стоит на четвереньках перед коллективным Западом, заявил РИА Новости депутат... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T13:32+0300
2024-05-27T13:47+0300
политика
эстония
госдума
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:6:2995:1691_1920x0_80_0_0_1b262ec6c21eb717f2fb2b75c2f4eda8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Угрозы поставить Россию на колени странно слышать от Эстонии — страны, которая стоит на четвереньках перед коллективным Западом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее президент Эстонии Алар Карис в беседе с финским общественным вещателем Yle обещал делать все возможное, чтобы "поставить Россию и Путина на колени" и только потом начать переговоры по Украине. "Странно слышать подобные заявления от страны, которая сейчас стоит перед коллективным Западом на четвереньках и лает по их команде на страну, которой обязана всем, даже своим существованием", — сказал Белик. Парламентарий отметил, что именно добрая воля Москвы позволила Эстонии встать с колен после разрушений в результате Второй мировой войны. Белик подчеркнул, что больше всего Россию пытаются унизить те государства, которые обязаны ей восстановлением экономики в послевоенные годы. Громче всех ее оскорбляют страны Балтии, Польша, Чехия.
https://1prime.ru/20240527/zakharova-848532308.html
эстония
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ccf4df553bfdfd92c04cbbdd0094fc81.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, госдума, украина
Политика, ЭСТОНИЯ, Госдума, УКРАИНА
13:32 27.05.2024 (обновлено: 13:47 27.05.2024)
 
В Госдуме ответили на угрозы президента Эстонии поставить Россию на колени

Депутат Белик заявил, что Эстония стоит на четвереньках перед Западом

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Угрозы поставить Россию на колени странно слышать от Эстонии — страны, которая стоит на четвереньках перед коллективным Западом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее президент Эстонии Алар Карис в беседе с финским общественным вещателем Yle обещал делать все возможное, чтобы "поставить Россию и Путина на колени" и только потом начать переговоры по Украине.
"Странно слышать подобные заявления от страны, которая сейчас стоит перед коллективным Западом на четвереньках и лает по их команде на страну, которой обязана всем, даже своим существованием", — сказал Белик.
Парламентарий отметил, что именно добрая воля Москвы позволила Эстонии встать с колен после разрушений в результате Второй мировой войны.
Белик подчеркнул, что больше всего Россию пытаются унизить те государства, которые обязаны ей восстановлением экономики в послевоенные годы. Громче всех ее оскорбляют страны Балтии, Польша, Чехия.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Захарова ответила на призыв президента Эстонии поставить Россию на колени
09:36
 
ПолитикаЭСТОНИЯГосдумаУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала