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В Госдуме ответили на угрозы президента Эстонии поставить Россию на колени

В Госдуме ответили на угрозы президента Эстонии поставить Россию на колени - 27.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме ответили на угрозы президента Эстонии поставить Россию на колени

Угрозы поставить Россию на колени странно слышать от Эстонии — страны, которая стоит на четвереньках перед коллективным Западом, заявил РИА Новости депутат... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T13:32+0300

2024-05-27T13:32+0300

2024-05-27T13:47+0300

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Угрозы поставить Россию на колени странно слышать от Эстонии — страны, которая стоит на четвереньках перед коллективным Западом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Ранее президент Эстонии Алар Карис в беседе с финским общественным вещателем Yle обещал делать все возможное, чтобы "поставить Россию и Путина на колени" и только потом начать переговоры по Украине. "Странно слышать подобные заявления от страны, которая сейчас стоит перед коллективным Западом на четвереньках и лает по их команде на страну, которой обязана всем, даже своим существованием", — сказал Белик. Парламентарий отметил, что именно добрая воля Москвы позволила Эстонии встать с колен после разрушений в результате Второй мировой войны. Белик подчеркнул, что больше всего Россию пытаются унизить те государства, которые обязаны ей восстановлением экономики в послевоенные годы. Громче всех ее оскорбляют страны Балтии, Польша, Чехия.

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эстония, госдума, украина