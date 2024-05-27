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Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января - 27.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240527/evro-848537619.html
Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января
Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января - 27.05.2024, ПРАЙМ
Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января
Рубль усилил рост: курс евро упал ниже 96 рублей впервые с 30 января, доллар опускается до 88,37 рубля, юань – до 12,15 рубля, следует из данных Московской... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:32+0300
2024-05-27T11:42+0300
экономика
курсы валют
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евро
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль усилил рост: курс евро упал ниже 96 рублей впервые с 30 января, доллар опускается до 88,37 рубля, юань – до 12,15 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 11.30 мск снижается на 1,35 рубля, до 95,95 рубля, юаня - на 14 копеек, до 12,15 рубля, доллара - на 1,15 рубля, до 88,37 рубля.
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курсы валют, московская биржа, евро
Экономика, курсы валют, Московская биржа, евро
11:32 27.05.2024 (обновлено: 11:42 27.05.2024)
 
Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 96 рублей впервые с 30 января

© Unsplash/Markus SpiskeБанкноты евро
Банкноты евро
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль усилил рост: курс евро упал ниже 96 рублей впервые с 30 января, доллар опускается до 88,37 рубля, юань – до 12,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 11.30 мск снижается на 1,35 рубля, до 95,95 рубля, юаня - на 14 копеек, до 12,15 рубля, доллара - на 1,15 рубля, до 88,37 рубля.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 30 января
10:18
 
Экономикакурсы валютМосковская биржаевро
 
 
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