https://1prime.ru/20240527/fantazii-848535452.html
"Еще не поздно": в США выступили с неожиданным планом по Украине
"Еще не поздно": в США выступили с неожиданным планом по Украине - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Еще не поздно": в США выступили с неожиданным планом по Украине
Западу следует отвергнуть неосуществимую фантазию о поражении России. На сегодняшний день Москва намного сильнее, чем была весной 2022 года. Поставки оружия... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T11:06+0300
2024-05-27T11:06+0300
2024-05-27T11:42+0300
политика
запад
поддержка украины
россия
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Западу следует отвергнуть неосуществимую фантазию о поражении России. На сегодняшний день Москва намного сильнее, чем была весной 2022 года. Поставки оружия Киеву не принесут ему победы и выглядят как попытки излечить тяжело больного посредством пиявок. Об этом пишет издание The American Conservative.Отмечается, что экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк и руководитель департамента стратегии в Центре стратегических и международных исследований Элиот Коэн правильно определили основную болезнь политики Запада по Украине: администрация Белого дома США и ее европейские коллеги не смогли сформулировать, как они видят окончание украинского конфликта. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНо при этом эксперты представили свою опасную "теорию победы", согласно которой Белый дом должен всеми силами поддерживать достижение Киевом таких военных целей, как вывод российских войск из границ Украины 1991 года, передачу российских чиновников под трибунал, выплату Москвой репараций и предоставление Украине "долгосрочных мер безопасности". Таким образом, Запад должен взять на себя обязательство добиться полного и безоговорочного поражения России на поле боя, поясняют авторы материала и задаются вопросом, как Украина с ее потрепанной армией, демографическим коллапсом и экономикой, полностью зависящей от внешних денежных вливаний, сможет реализовать данную миссию. Загороднюк и Коэн рекомендовали Киеву нарастить призыв в армию, наносить больше ударов по инфраструктуре на российской территории, возобновить контрнаступление. Западу же предлагается вводить новые антироссийсктие санкции, создавать Москве угрозу потери контроля над Крымом с идеями получения "превосходстве в воздухе". Авторы материала назвали это новую "теорию победы" просто перефразированием старых идей, уже преследуемых Западом, и посчитали ее "средневековой теорией победы с помощью медицинских пиявок", когда "основное лечение" не работает, а врач заявляет о недостаточном использовании пиявок в то время, как "его пациент хрипит и задыхается, едва цепляясь за жизнь".Издание порекомендовала лидерам стран Запада вместо указанных выше идей сформулировать целостную теорию победы, которая будет учитывать компромиссы и ограничения, с которыми сталкивается Украина и ее союзники, а не отметает их в поисках достижения максималистских целей на поле боя, все больше уходящих от реальности.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
https://1prime.ru/20240527/nato-848535056.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, поддержка украины, россия, сво
Политика, ЗАПАД, поддержка Украины, РОССИЯ, СВО
"Еще не поздно": в США выступили с неожиданным планом по Украине
TAC: Западу пора отказаться от неосуществимой фантазии о поражении России
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ.
Западу следует отвергнуть неосуществимую фантазию о поражении России. На сегодняшний день Москва намного сильнее, чем была весной 2022 года. Поставки оружия Киеву не принесут ему победы и выглядят как попытки излечить тяжело больного посредством пиявок. Об этом пишет издание The American Conservative
.
Отмечается, что экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк и руководитель департамента стратегии в Центре стратегических и международных исследований Элиот Коэн правильно определили основную болезнь политики Запада по Украине: администрация Белого дома США и ее европейские коллеги не смогли сформулировать, как они видят окончание украинского конфликта.
Но при этом эксперты представили свою опасную "теорию победы", согласно которой Белый дом должен всеми силами поддерживать достижение Киевом таких военных целей, как вывод российских войск из границ Украины 1991 года, передачу российских чиновников под трибунал, выплату Москвой репараций и предоставление Украине "долгосрочных мер безопасности".
Таким образом, Запад должен взять на себя обязательство добиться полного и безоговорочного поражения России на поле боя, поясняют авторы материала и задаются вопросом, как Украина с ее потрепанной армией, демографическим коллапсом и экономикой, полностью зависящей от внешних денежных вливаний, сможет реализовать данную миссию.
Загороднюк и Коэн рекомендовали Киеву нарастить призыв в армию, наносить больше ударов по инфраструктуре на российской территории, возобновить контрнаступление. Западу же предлагается вводить новые антироссийсктие санкции, создавать Москве угрозу потери контроля над Крымом с идеями получения "превосходстве в воздухе". Авторы материала назвали это новую "теорию победы" просто перефразированием старых идей, уже преследуемых Западом, и посчитали ее "средневековой теорией победы с помощью медицинских пиявок", когда "основное лечение" не работает, а врач заявляет о недостаточном использовании пиявок в то время, как "его пациент хрипит и задыхается, едва цепляясь за жизнь".
Издание порекомендовала лидерам стран Запада вместо указанных выше идей сформулировать целостную теорию победы, которая будет учитывать компромиссы и ограничения, с которыми сталкивается Украина и ее союзники, а не отметает их в поисках достижения максималистских целей на поле боя, все больше уходящих от реальности.
НАТО готовится к "долгому конфликту" на Украине, заявил Столтенберг