https://1prime.ru/20240527/fas-848533324.html
ФАС проанализирует тарифы на аэропортовое обслуживание в России
ФАС проанализирует тарифы на аэропортовое обслуживание в России - 27.05.2024, ПРАЙМ
ФАС проанализирует тарифы на аэропортовое обслуживание в России
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание в РФ, а также стоимость реализации авиакомпаниям... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T10:02+0300
2024-05-27T10:02+0300
2024-05-27T10:02+0300
фас рф
аэропорт
керосин
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/23/841422368_0:244:2400:1594_1920x0_80_0_0_92bcf4ab6e2ef49f2a65d40ea3693df2.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание в РФ, а также стоимость реализации авиакомпаниям керосина, говорится в пресс-релизе ФАС по итогам рабочей встречи с руководством авиакомпании "Аэрофлот". В ходе встречи стороны договорились уточнить механизмы реализации динамического ценообразования авиакомпаний и коммерческую политику с учетом изменившейся рыночной среды. "ФАС России, со своей стороны, проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание и стоимость реализации авиакомпаниям авиакеросина", - говорится в сообщении. Глава регулятора Максим Шаскольский, выступая на годовой коллегии ведомства в середине мая, сообщил, что ведомство получает большое количество жалоб на рост цен на авиабилеты. Основным фактором удорожания он назвал рост расходов авиакомпаний на техобслуживание, ремонт, запасные части, а также сокращение субсидий по сравнению с 2022 годом. В связи с этим ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан. Кроме того, стороны обсудили целесообразность установления базовых нормативов для аэропортов в части объемов инвестиций в строительство и реконструкцию аэровокзалов, учитывая необходимость включения впоследствии данных затрат в тарифы для авиаперевозчиков.
https://1prime.ru/20240523/fas-848445276.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/23/841422368_142:0:2267:1594_1920x0_80_0_0_a277ab457e334742155e86c5beb3618d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фас рф, аэропорт, керосин
ФАС РФ, аэропорт, керосин
ФАС проанализирует тарифы на аэропортовое обслуживание в России
ФАС проанализирует тарифы на аэропортовое обслуживание в России и стоимость керосина
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание в РФ, а также стоимость реализации авиакомпаниям керосина, говорится в пресс-релизе ФАС по итогам рабочей встречи с руководством авиакомпании "Аэрофлот".
В ходе встречи стороны договорились уточнить механизмы реализации динамического ценообразования авиакомпаний и коммерческую политику с учетом изменившейся рыночной среды.
"ФАС России, со своей стороны, проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание и стоимость реализации авиакомпаниям авиакеросина", - говорится в сообщении.
ФАС потребовала от авиакомпаний принять меры из-за дороговизны билетов
Глава регулятора Максим Шаскольский, выступая на годовой коллегии ведомства в середине мая, сообщил, что ведомство получает большое количество жалоб на рост цен на авиабилеты. Основным фактором удорожания он назвал рост расходов авиакомпаний на техобслуживание, ремонт, запасные части, а также сокращение субсидий по сравнению с 2022 годом.
В связи с этим ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан. Кроме того, стороны обсудили целесообразность установления базовых нормативов для аэропортов в части объемов инвестиций в строительство и реконструкцию аэровокзалов, учитывая необходимость включения впоследствии данных затрат в тарифы для авиаперевозчиков.