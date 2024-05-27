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ФАС проанализирует тарифы на аэропортовое обслуживание в России

ФАС проанализирует тарифы на аэропортовое обслуживание в России - 27.05.2024, ПРАЙМ

ФАС проанализирует тарифы на аэропортовое обслуживание в России

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание в РФ, а также стоимость реализации авиакомпаниям... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T10:02+0300

2024-05-27T10:02+0300

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фас рф

аэропорт

керосин

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание в РФ, а также стоимость реализации авиакомпаниям керосина, говорится в пресс-релизе ФАС по итогам рабочей встречи с руководством авиакомпании "Аэрофлот". В ходе встречи стороны договорились уточнить механизмы реализации динамического ценообразования авиакомпаний и коммерческую политику с учетом изменившейся рыночной среды. "ФАС России, со своей стороны, проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание и стоимость реализации авиакомпаниям авиакеросина", - говорится в сообщении. Глава регулятора Максим Шаскольский, выступая на годовой коллегии ведомства в середине мая, сообщил, что ведомство получает большое количество жалоб на рост цен на авиабилеты. Основным фактором удорожания он назвал рост расходов авиакомпаний на техобслуживание, ремонт, запасные части, а также сокращение субсидий по сравнению с 2022 годом. В связи с этим ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан. Кроме того, стороны обсудили целесообразность установления базовых нормативов для аэропортов в части объемов инвестиций в строительство и реконструкцию аэровокзалов, учитывая необходимость включения впоследствии данных затрат в тарифы для авиаперевозчиков.

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фас рф, аэропорт, керосин