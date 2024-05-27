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Суд утвердил мировое соглашение ФАС и "Северстали" по "делу металлургов"

Суд утвердил мировое соглашение ФАС и "Северстали" по "делу металлургов" - 27.05.2024, ПРАЙМ

Суд утвердил мировое соглашение ФАС и "Северстали" по "делу металлургов"

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение "Северстали" и ФАС России по так называемому "делу металлургов", в рамках которого компания... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T11:31+0300

2024-05-27T11:31+0300

2024-05-27T11:37+0300

фас рф

северсталь

суд

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение "Северстали" и ФАС России по так называемому "делу металлургов", в рамках которого компания была оштрафована на сумму более 8,7 миллиарда рублей, сообщили по окончании заседания, проходившего в закрытом режиме, его участники."Северсталь" оспаривала в суде акты антимонопольного ведомства – решение о нарушении антимонопольного законодательства и предписание от 24 февраля 2022 года и постановление о привлечении к административной ответственности от 29 сентября 2022 года.Апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции и в понедельник перевел разбирательство в закрытый режим, удовлетворив соответствующее ходатайство "Северстали". По этой причине судебный акт, содержащий условия мирового соглашения, не будет опубликован. Представитель ФАС пояснил, что соглашение является конфиденциальным, так как содержит, в частности, коммерческую тайну "Северстали".

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фас рф, северсталь, суд