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Французскую компанию лишили таможенной лицензии за сотрудничество с Россией

Французскую компанию лишили таможенной лицензии за сотрудничество с Россией - 27.05.2024, ПРАЙМ

Французскую компанию лишили таможенной лицензии за сотрудничество с Россией

Французскую компанию лишили таможенной лицензии за обход санкций против России, сообщило министерство экономики и финансов Франции. | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T20:48+0300

2024-05-27T20:48+0300

2024-05-27T20:48+0300

экономика

франция

сотрудничество

россия

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Французскую компанию лишили таможенной лицензии за обход санкций против России, сообщило министерство экономики и финансов Франции. Об итогах 10-месячного расследования Национальная дирекция таможенной разведки и расследований (DNRED) доложила минфину на прошлой неделе. Речь идет о компании, которая занималась экспортом товаров в Россию, несмотря на действующий запрет в рамках санкций. "Компанию немедленно лишили таможенной лицензии и внесли в санкционный список", - отметили в минфине. "За 2023 год сотни фальшивых таможенных деклараций позволили прикрыть перевозку в Россию товаров, стоимость которых, по оценкам, превышает несколько десятков миллионов евро", - говорится в коммюнике министерства. Сообщается, что расположенная в парижском пригороде Сен-Сен-Дени компания размещала информацию о своих услугах в даркнете, ими воспользовались "десятки европейских экспортеров, чтобы продолжать торговлю с Россией". Товары оформлялись таможней во Франции, однако физически не находились на национальной территории и отправлялись из других европейских стран. В декларациях также скрывалось место назначения товаров, утверждает министерство. После начала специальной военной операции России на Украине против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года в ЕС было введено 13 пакетов санкций. Всего под европейскими ограничениями находятся 1706 физлиц и 419 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В Москве заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.

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франция, сотрудничество, россия