https://1prime.ru/20240527/gaz-848543565.html
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин
Россия готова при необходимости увеличить поставки газа в Узбекистан, экспорт уже осуществляется с опережением графика. Об этом заявил президент России Владимир | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T13:18+0300
2024-05-27T13:18+0300
2024-05-27T13:18+0300
энергетика
россия
владимир путин
газ
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия готова при необходимости увеличить поставки газа в Узбекистан, экспорт уже осуществляется с опережением графика. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава российского государства в ходе визита в Ташкент побеседовал с президентом Узбекистала Шавкатом Мирзиеевым.Путин напомнил, что в октябре прошлого года начались поставки российского "голубого топлива" через Казахстан в Узбекистан."Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем", - добавил он.
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Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин, Газ, УЗБЕКИСТАН
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин
Путин: Россия готова при необходимости увеличить объем поставок газа в Узбекистан
ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия готова при необходимости увеличить поставки газа в Узбекистан, экспорт уже осуществляется с опережением графика. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава российского государства в ходе визита в Ташкент побеседовал с президентом Узбекистала Шавкатом Мирзиеевым.
Путин напомнил, что в октябре прошлого года начались поставки российского "голубого топлива" через Казахстан в Узбекистан.
"Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем", - добавил он.
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