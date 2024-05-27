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Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин - 27.05.2024, ПРАЙМ
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин
Россия готова при необходимости увеличить поставки газа в Узбекистан, экспорт уже осуществляется с опережением графика. Об этом заявил президент России Владимир | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T13:18+0300
2024-05-27T13:18+0300
энергетика
россия
владимир путин
газ
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия готова при необходимости увеличить поставки газа в Узбекистан, экспорт уже осуществляется с опережением графика. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава российского государства в ходе визита в Ташкент побеседовал с президентом Узбекистала Шавкатом Мирзиеевым.Путин напомнил, что в октябре прошлого года начались поставки российского "голубого топлива" через Казахстан в Узбекистан."Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем", - добавил он.
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россия, владимир путин, газ, узбекистан
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин, Газ, УЗБЕКИСТАН
13:18 27.05.2024
 
Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин

Путин: Россия готова при необходимости увеличить объем поставок газа в Узбекистан

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия готова при необходимости увеличить поставки газа в Узбекистан, экспорт уже осуществляется с опережением графика. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава российского государства в ходе визита в Ташкент побеседовал с президентом Узбекистала Шавкатом Мирзиеевым.
Путин напомнил, что в октябре прошлого года начались поставки российского "голубого топлива" через Казахстан в Узбекистан.
"Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем", - добавил он.
Газовая горелка
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05:20
 
ЭнергетикаРОССИЯВладимир ПутинГазУЗБЕКИСТАН
 
 
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