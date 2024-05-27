https://1prime.ru/20240527/gaz-848543565.html

Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин

Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин - 27.05.2024, ПРАЙМ

Россия готова увеличить экспорт газа в Узбекистан, заявил Путин

Россия готова при необходимости увеличить поставки газа в Узбекистан, экспорт уже осуществляется с опережением графика. Об этом заявил президент России Владимир | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T13:18+0300

2024-05-27T13:18+0300

2024-05-27T13:18+0300

энергетика

россия

владимир путин

газ

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 мая - ПРАЙМ. Россия готова при необходимости увеличить поставки газа в Узбекистан, экспорт уже осуществляется с опережением графика. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава российского государства в ходе визита в Ташкент побеседовал с президентом Узбекистала Шавкатом Мирзиеевым.Путин напомнил, что в октябре прошлого года начались поставки российского "голубого топлива" через Казахстан в Узбекистан."Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем", - добавил он.

https://1prime.ru/20240527/litva-848527036.html

узбекистан

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россия, владимир путин, газ, узбекистан